منظمة تطالب بارزاني بعدم التوقيع على إعدام مدانين باغتيال دبلوماسي تركي

شفق نيوز/ طالبت منظمة "كوردستان بلا جينوسايد" رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بعدم التوقيع على اعدام كل من مظلوم داغ وعبدالرحمن اري والغائه.

وكان المشار اليهما قد حكم عليهما بعقوبة الاعدام في قضية مطعم "حوقباز" في مدينة اربيل عاصمة الاقليم والتي راح ضحيتها شخصان أحدهما دبلوماسي تركي.

وجاء في الطلب المقدم من المنظمة واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الحكم بالاعدام قرار "ظالم وغير انساني"، معربة عن اعتقادها بان اقرار العقوبة "سيكون له تاثير سلبي كبير على سمعة اقليم كوردستان وشخص رئيس الاقليم نفسه".

وكانت المحكمة العليا في اربيل قد اصدرت، في 22 ايلول الماضي، حكما بالاعدام بحق مظلوم داغ وعبدالرحمن اري في قضية مطعم "حوقباز" في اربيل.

وقتل نائب القنصل التركي ومرافقه بإطلاق نار في أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، في 17 حزيران الماضي.

وقال مصدر في شرطة أربيل إن نائب القنصل التركي قتل "في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، عند تواجدهم في أحد مطاعم أربيل"، لافتاً إلى أن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار.

وكان المصدر نفسه أشار في حصيلة أولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص، لكن بيان الأسايش (قوات الأمن الداخلي الكردية)، أكد مقتل "موظف في القنصلية التركية وأحد المواطنين، فضلاً عن اصابة شخص ثالث بجروح".



