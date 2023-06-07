منظمة تشكو حال الكلاب في السليمانية: المجمعات السكنية جعلتهم بلا مأوى (صور)

شفق نيوز/ أفادت منظمة مهتمة بشأن الحيوانات في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بأن وضع الكلاب في السليمانية "سيء"، مشيرة إلى نفوق قرابة عشرين كلباً بشكل يومي .

وقالت شادية علي مسؤولة منظمة "هنا الحيوانات" خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن وضع الكلاب في حال ليس بجديد بسبب عدم توفر مستلزمات العيش لتلك الكلاب .

وأضافت أن تحويل الأماكن الى مجمعات سكنية جعل من المئات من الحيوانات بلا مأوى، إضافة إلى عدم اهتمام الناس بالكلاب، كل تلك الأمور جعل من معاناة الكلاب تتفاقم، مؤكدة أن الوضع الحالي للكلاب لا يليق بمدينة الثقافة .

وعن أحوال الكلاب في الأماكن المخصصة لها من قبل بلدية السليمانية بينت علي، أن وضع الكلاب في هذا المأوى غير ملائم ويوميا هناك أكثر من (20) حالة نفوق تسجل بين الكلاب بسبب الطعام و المأوى .

وطالبت شادي من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافيل طالباني بالتدخل لمعالجة وضع الكلاب في السليمانية في إشارة إلى أن وجود الكلاب والحيوانات في البيئة يعد ضروريا .