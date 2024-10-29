منظمة: تركيا نفذت نحو 1600 غارة على اقليم كوردستان منذ بداية العام

شفق نيوز/ كشف تقرير صادر عن منظمة فرق صناعة السلام المجتمعي، يوم الثلاثاء، عن زيادة حادة في عمليات القصف التركي على مناطق إقليم كوردستان العراق خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري قياسا بالعمليات العسكرية في العام الماضي.

وأوضح كاميران عثمان عضو الفريق الكوردستاني العراقي في المنظمة في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "القوات التركية نفذت نحو 1600عملية قصف على الإقليم منذ بداية العام مقارنة بـ1548 عملية خلال العام الماضي، بأكمله وأسفرت هذه العمليات عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة أربعة آخرين".

وأشار التقرير إلى أن "القوات التركية كثفت عملياتها في الأيام الأخيرة حيث نفذت 27 عملية قصف على مناطق بسلسلة جبل المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك گارة خلال اسبوع واحد فقط"، موضحاً أن "93٪ من الهجمات تمت بواسطة الطائرات الحربية فيما توزعت البقية بين الطائرات المسيرة والمدفعية".

وتركزت معظم عمليات القصف في محافظة دهوك وخاصة في مناطق بجبلي گاره ومتين، وتضررت قرى عديدة من بينها كوهرزي برجي بلافا كاني آشكي بيري وسرگلي على سفح جبل متین بالإضافة إلى قرى مژي كفن مژي سبينداري ديرشي وكيركاشي على سفح جبل گاره‌".

ووفقا لإحصائيات المنظمة ادى الصراع المستمر بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني الى اخلاء اكثر من 170 قرية بالكامل في إقليم كوردستان فيما تواجه 602 قرية اخرى خطر الإخلاء.