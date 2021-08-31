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منظمة: تركيا تسلم عشرات المهاجرين الكورد العراقيين لجبهة النصرة السورية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-31T17:48:23+0000
منظمة: تركيا تسلم عشرات المهاجرين الكورد العراقيين لجبهة النصرة السورية

شفق نيوز/ كشفت منظمة لوتكة (القمة) المدافعة عن حقوق الانسان، يوم الثلاثاء، عن قيام السلطات التركية بتسليم العشرات من المهاجرين الكورد من سكان اقليم كوردستان الى جبهة النصرة في شمالي سوريا.

وجاء في بيان للمنظمة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "السلطات التركية سلمت قرابة ستين مهاجرا كورديا من جنوب كوردستان (اقليم كوردستان-العراق) الى مسلحي جبهة النصرة في المناطق التي تسيطر عليها شمالي الاراضي السورية.

ولم تقدم المنظمة في بيانها اسباب هذا التصرف من الجانب التركي او اية تفاصيل عن هوية واسماء الاشخاص المهاجرين التي سلمتهم تركيا الى جبهة النصرة المسلحة التي تسيطر على اجزاء من الاراضي السورية بدعم من انقرة.

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