منظمة بيئية تحذر من تفاقم حرائق الغابات في إقليم كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

حذرت منظمة "ملەکەوە" لحماية البيئة، يوم الأربعاء، من تزايد حرائق الغابات والمساحات الخضراء في إقليم كوردستان، داعية حكومة الإقليم إلى وضع خطة عاجلة لحماية الثروة الطبيعية والحد من تكرار الحرائق.

وقال رئيس المنظمة، ڕێبوار كمال، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الحرائق المتكررة في غابات ومناطق الإقليم تسببت بخسائر بيئية كبيرة وألحقت أضراراً واسعة بالغطاء النباتي والثروة الطبيعية.

وأضاف أن استمرار اندلاع الحرائق في عدد من المناطق يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والتنوع الحيوي، مشيراً إلى أن هذه الحرائق لم تعد حوادث عابرة، بل تحولت إلى أزمة متكررة تتطلب معالجة جادة.

وأكد كمال أن الجهات المعنية مطالبة بوضع خطط وقائية وتعزيز إجراءات الحماية البيئية، إلى جانب محاسبة المتسببين بالحرائق، مبيناً أن حماية الغابات مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع.

وأوضح أن إحصائيات عام 2025 سجلت عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من الإقليم، ما أدى إلى احتراق آلاف الدونمات من الأراضي والغابات الطبيعية.

وبين أن محافظة أربيل سجلت النسبة الأعلى من الحرائق مقارنة ببقية محافظات الإقليم، تلتها السليمانية ودهوك، لافتاً إلى أن الأضرار طالت الغابات الطبيعية والأراضي الزراعية والمراعي.

ودعت المنظمة، في ختام المؤتمر، حكومة إقليم كوردستان إلى تعزيز إمكانيات فرق الدفاع المدني، وتفعيل القوانين البيئية، وإطلاق حملات توعية للحد من الحرائق والحفاظ على الثروة البيئية.