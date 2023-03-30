منظمة بارزاني الخيرية: وزعنا (400) سلة غذائية على العوائل المتعففة في السليمانية (صور)

شفق نيوز / أعلنت منظمة بارزاني الخيرية، اليوم الخميس، توزيع (400) سلة غذائية على العوائل المتعففة والمحتاجة في محافظة السليمانية، في حين لفتت الى استمرار توزيع هذه المساعدات ووجبات الافطار الجماعي للأطفال بلا معيل لغاية نهاية شهر رمضان.

وقالت مديرة مكتب منظمة بارزاني الخيرية في السليمانية سروة صالح في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "المنظمة قامت اليوم بتوزيع (400) سلة غذائية على العوائل المتعففة والمحتاجة ضمن حدود محافظة السليمانية".

وأضافت صالح أن "عملية اختيار العوائل تمت بالتنسيق مع نقابة العمال واتحاد المتقاعدين إضافة إلى مراجعة سجل العوائل المتعففة التي تراجع فروعنا في المحافظة".

وأشارت إلى أن "المنظمة قامت قبل يومين بتوزيع (400) سلة أخرى في إدارة رابرين على الفقراء والمحتاجين بمناسبة الشهر الفضيل".

كما بينت مديرة مكتب منظمة بارزاني في السليمانية أن "المنظمة مستمرة بتقديم وجبات إفطار جماعية للأطفال الذين لا يمتلكون معيلاً إضافة لتهيئة كسوة العيد للمئات من الأطفال الأيتام في حدود السليمانية وادارة رابرين"، مؤكدة "الاستمرار بتوزيع المساعدات من السلات الغذائية ووجبات الإفطار الجماعي على الأطفال لغاية نهاية شهر رمضان".