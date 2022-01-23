منظمة "بارزاني" الخيرية توزع مساعدات إنسانية على 1300 عائلة نازحة في جبل سنجار

شفق نيوز / أعلنت منظمة "بارزاني" الخيرية، يوم الأحد، إيصال مساعدات إنسانية إلى النازحين في مخيم "سردشتي" ضمن جبل سنجار.

ومؤسسة بارزاني الخيرية هي منظمة غير حكومية وغير سياسية وغير ربحية، تعمل في المجال الإنساني في إقليم كوردستان، تأسست عام 2005، في ضوء مقولة رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني "فخر للإنسان أن يكون في خدمة شعبه".

وتعد إدارة مخيمات النازحين واللاجئين وتوفير مساعدات واحتياجات للذين تعرضوا للأزمات، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأيتام، من أهم أعمال المؤسسة.

وقال مسؤول مكتب سنجار لمنظمة بارزاني الخيرية، بير ديان، لوكالة شفق نيوز، إن "المساعدات الإنسانية التي وصلت اليوم إلى المخيم آنف الذكر، جاءت جاءت بتوجيهات من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني".

وأضاف ديان، أن "المساعدات شملت تأمين 40 لتراً من النفط الأبيض، وكيس طحين، لكل عائلة"، مشيراً إلى توزيع هذه المساعدات على 1300 عائلة نازحة في المخيم".

ويأتي هذا الإجراء، بعد أن ساءت الأوضاع المعيشية للقاطنين في مخيم "سردشتي" ضمن جبل سنجار، إثر تعرض المنطقة لموجة من الثلوج، أدت إلى قطع الطرق الرئيسة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

يذكر أن مخيم "سردشتي" بجبل سنجار، أنشئ عام 2014، عقب سيطرة داعش على مناطق قضاء سنجار المتنازع عليه وفق المادة 140 من الدستور، بين بغداد وأربيل.