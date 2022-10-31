منظمة ايزيدية تكشف عن إحصائية جديدة للمختطفين على يد داعش (صور)

شفق نيوز/ اعلنت منظمة يزدا المعنية بشؤون الايزديين احصائيات للمفقودين الايزديين التي تم خطفهم في مناطق سنجار عام 2014.

وقال جميل غانم مسؤول مكتب دهوك لوكالة شفق نيوز؛ ان "عدد المختطفين من النساء والرجال والأطفال مجهولي المصير يبلغ 2736"، مضيفا ان "في بداية الابادة كان هناك 6417 شخصا تم خطفهم عاد منهم 3350 شخص، ويعد الـ2763 شخصاً هم مجهولي المصير".

وتابع غانم؛ أن "هناك العديد من الأشخاص موجودين داخل المقابر الجماعية ولحد الان لم يتم رفع رفاتهم ومعرفة هوياتهم وهلاء نعتبرهم ايضا مفقودين".

وعن مكان وجود هؤلاء المفقودين قال مسؤول مكتب منظمة يزدا؛ أن "هؤلاء المفقودين نعتقد أنهم متواجدون في داخل مخيم الهول بسوريا وكذلك مناطق اخرى داخل أراضيها حيث تم مؤخرا تحرير عدد من النساء والأطفال من المخيم".

وأضاف جميل؛ أن "هناك عدد اخر موجودين في الموصل وصلاح الدين و الانبار".

وناشد جميل غانم المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ المختطفين الباقين بيد تنظيم داعش.

ذوي الضحايا والمفقودين ناشدوا من خلال وكالة شفق نيوز حكومتي بغداد واربيل بالاسراع عن كشف مصير ذويهم الذين مازلو بيد تنظيم داعش وقالت خوخي: "حتى الان لا اعرف شيئا عن مصير ابني وزوجي فقط نريد ان نعرف مصيرهم هل هم احياء أم اموات لا نريد شيئا آخر مرت 8 اعوام ونحن نتظر داخل هذه الخيم".