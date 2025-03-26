منظمة امريكية: الجيش التركي نفذ تفجيرات بسلسلة من الكهوف شمال دهوك

شفق نيوز/ ذكرت منظمة (CPT) الأمريكية، يوم الأربعاء، أن الجيش التركي نفذ تفجيرات في سلسلة من الكهوف ضمن قرية "سگير" التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق.

وقال كامران عثمان، أحد أعضاء الفريق الكوردي بالمنظمة الامريكية في بيان اليوم، إن الجيش التركي استخدم مادة الـ TNT بتفجير سلسلة من الكهوف في القرية المذكورة يوم أمس الثلاثاء، مبينا أن التفجيرات أدت الى تدمير تلك الكهوف.

وأضاف أن، الجيش التركي أنشأ مقراً عسكرياً في قرية "سگير" منذ نهاية العام 2020، مما أدى إلى نزوح جميع سكان القرية، مردفا بالقول إن السكان يقيمون حالياً في قرى محيطة بقريتهم، و بقضاء العمادية، و في محافظة دهوك.

وتابع عثمان القول إن، هذه هي المرة الثانية منذ بداية العام الحالي التي يستهدف فيها الجيش التركي الكهوف الواقعة على حدود قضاء العمادية.

وكان مصدر أمني قد افاد أمس الثلاثاء، بأن طائرات حربية تركية نفذت غارات جوية على موقع تابع لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال متين الواقعة ضمن قضاء العمادية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القصف استهدف محيط قرية سركلي، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الضربات، فيما سُمع دوي انفجارات قوية من قبل سكان القرية. ولم ترد معلومات إضافية حول حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم.