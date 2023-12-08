منظمة: احتراق عشرات آلاف الدونمات من الغابات في السليمانية بسبب القصف التركي

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "ملكاو" لحماية البيئة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن قرابة 60 الف دونم من الغابات قد احترقت جراء القصف الجوي التركي بواسطة الطائرات المسيّرة الذي استهدف قضاء بينجوين في حدود محافظة السليمانية.

وأصدرت المنظمة إحصائيات لحرائق الغابات الطبيعية في قضاء بينجوين وشارباژيڕ خلال العام 2023 الذي شارف على الانتهاء.

وقال عضو المنظمة بختيار علي في مؤتمر صحفي، إنه "منذ عدة سنوات أصبح حرق الغابات الطبيعية في المنطقة ظاهرة خطيرة وتهديداً كبيراً لتدمير و انحسار مساحات تلك الغابات في حين أنها تُعد أكبر ثروة بيئية واقتصادية وسياحية في المنطقة، إذا شعرت الحكومة بأهمية الغابات وقيمتها، فيجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها".

وأضاف أن الحرائق ناجمة عن ضربات عشوائية لطائرات مسيرة تركية لتندلع الحرائق في مساحات شاسعة من الغابات، في حين أن بعضها الآخر ناجم عن انفجارات ألغام.

ووفقا للمنظمة، فقد تم حرق 58301 دونم من الغابات في قضاء بينجوين، ، منها 8885 دونماً من الغابات في قرى (بناويان، وكاني ميران، وكومار، وسالياوا) بفعل القصف التركي الجوي المسيّر.

وأشارت الإحصائية إلى احتراق تسعة آلاف و224 دونماً من الغابات في مدينة "ماوت" وحرق 6 آلاف، و48 دونماً من الغابات الطبيعية في منطقة "چوارتاش".

ونوهت المنظمة في احصائياتها إلى أنه إجمالاً، تم حرق 145 مليون متر من الغابات الطبيعية في المناطق الثلاث، وهو ما يعد ضرراً كبيراً لغابات تلك المناطق، حيث تم حرق ما مساحته 58 ألفا و 301 دونم من الغابات الطبيعية.