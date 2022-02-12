منظمات مهتمة بالبيئة والحيوان تطالب ببيان أسباب نفوق الكلاب في السليمانية

شفق نيوز / طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني، المهتمة بالبيئة والحيوان، في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، رئاسة بلدية المحافظة ببيان أسباب نفوق عدد كبير من الكلاب السائبة في المأوى الخاص بها.

وقال رئيس منظمة باگؤ، جوتيار زازالة، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "في الوقت الذي نثمن فيه عالياً جهود إدارة السليمانية، على إقامتها هذا المأوى إلا أننا قد ثبتنا ملاحظاتنا قبل البدء بالمشروع".

وأضاف زازالة، أن "المشكلة تكمن في أمور عدة، أولها سوء الإدارة وكذلك عدم مطابقة المشروع للمواصفات العالمية".

وشدد على ضرورة أن "تبين رئاسة بلدية السليمانية أسباب نفوق هذا العدد الكبير من الكلاب في هذا الوقت القصير وأن تجد حلول سريعة لإدارة هذا المأوى لأن ما يلاحظ الآن في هذا المأوى لا يختلف عما تعانيه الكلاب السائبة في الشوارع والأزقة".

وتداول ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من اليوم، صوراً تشير إلى نفوق عدد كبير من الكلاب داخل المأوى الذي خصص لهم من قبل بلدية السليمانية الشهر الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قوات الأمن منعت الفرق الإعلامية من الوصول إلى مأوى الكلاب السائبة في أطراف ناحية عربت جنوب شرق مدينة السليمانية.

وأضاف أن فرق البلدية والشرطة ودائرة البيئة في المحافظة قامت بدفن الكلاب.

وتشير مصادر خاصة للوكالة إلى أن المأوى الذي أقيم الشهر الماضي لا تتوفر فيه كل مستلزمات السلامة للكلاب إضافة إلى عدم توفر اللقاحات الخاصة.

وأصدرت رئاسة بلدية السليمانية، بيانا ورد لوكالة شفق نيوز، تضمن قرار توقف عمل ذلك المأوى لحين معرفة أسباب نفوق تلك الكلاب لمعالجة المشكلة.

هذا ويأوي موقع الكلاب السائبة في السليمانية قرابة ألف كلب سائب والخدمات التي تقدم فيه تتم عن طريق لجان من البلدية والبيطرة والصحة والشرطة والزراعة، وبالتعاون مع منظمات حماية الطبيعة التي تواصل مهمة دعم المشروع.