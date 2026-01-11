منظمات مدنية في السليمانية تطالب دمشق بحماية المدنيين وإعادة النازحين في حلب

شفق نيوز- السليمانية

دعت المنظمات المدنية في كوردستان، اليوم الاحد، الحكومة السورية إلى الالتزام الكامل بالاتفاقات المبرمة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وضمان حماية المدنيين وإعادة النازحين لمنازلهم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وقال هاوري دلشان، ممثل المنظمات خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، في محافظة السليمانية، إن "15 منظمة مدنية وثقافية تتابع عن كثب التطورات الجارية في هذين الحيين، في ظل التغيرات التي تشهدها سوريا، مؤكداً أن أي إخلال بالاتفاقات من شأنه تهديد السلم المجتمعي وتعريض حياة السكان المدنيين للخطر".

وشدد على ضرورة حماية أرواح المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، مطالباً بضمان سلامة جميع السكان ومنع أي انتهاكات أو أعمال عنف بحقهم، إضافة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة بعيداً عن التوترات العسكرية.

كما طالب دلشان بالإسراع في إعادة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن وكريم، وتعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء العمليات العسكرية، داعياً الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية في هذا الإطار.

وأشار إلى أهمية أن تكون إدارة الملف الأمني بيد مؤسسات رسمية تلتزم بالقانون وتحترم الحريات العامة والحقوق الشخصية، مع رفض أي ممارسات من شأنها المساس بكرامة المواطنين أو زعزعة الاستقرار.

وفي السياق ذاته، دعا ممثل المنظمات إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من المدنيين، ووقف أي تجاوزات أو إساءات بحقهم، مؤكداً ضرورة احترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في التعامل مع ملفات التوقيف والاحتجاز.

وأكد دلشان أن أي مظاهر إساءة أو إهانة بحق المدنيين يجب أن تخضع للمساءلة القانونية، مشدداً على ضرورة التزام السلطات السورية الجديدة بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.