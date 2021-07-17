منظمات كوردستانية تجدد مطالبتها بانضمام العراق للمحكمة الجنائية الدولية

شفق نيوز/ طالب تحالف لمنظمات كوردستانية، يوم السبت، القيادات الكوردية ان تجعل من انضمام العراق للمحكمة الجنائية الدولية احد بنود التفاوض على الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، داعياً الكورد في سوريا إلى التعاون مع المحكمة الدولية في توفير المعلومات عن مسلحي داعش.

وقال ممثلو تحالف المنظمات الكوردستانية من أجل المحكمة الجنائية الدولية، خلال ندوة حوارية عقدوها في كركوك، وحضرته وكالة شفق نيوز "يمر اليوم 23 عاما للمصادقة على معاهدة روما بتاريخ 17/7/1998 والتي تعتبر الأساس لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية التي تشكلت رسمياً بعد مرور 4 سنوات على المعاهدة المذكورة وبالتحديد في تموز من عام 2002".

وبين ان "139 دولة صادقت على معاهدة روما ومن بينها العراق الا انه انسحب منها بعد اسبوعين دون اي توضيح، مشيرا الى ان المحكمة الجنائية الدولية تعد وسيلةً مهمة وذات قيمة عالية للحد من ارتكاب جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والجرائم العدوان ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وعدم افلاتهم من العقاب".

ولفت التحالف الى ان "لمصادقة الدولة العراقية على معاهدة روما وانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية أهميتها وضرورتها الخاصة لكي لا تتكرر الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في العراق مرة أخرى والتي ما زالت وللاسف مستمرةً حتى الان وباتت المنطقة مركزاً للابادة الجماعية في العالم مثلما حدثت في سنجار وطوز خورماتوو ومعسكر سبايكر ما بين الاعوام 2014 – 2017".

وأكد التحالف انه "مستمر ومنذ 16 عاماً بدون انقطاع في العمل على انضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية، وفي اطار حملتنا هذه جمعنا تواقيع اكثر من 1500 حزب ومنظمة سياسية كوردستانية وعراقية بالاضافة الى وزراء وبرلمانيين من الدورات البرلمانية السابقة لبرلمان كوردستان ومجلس النواب العراقي من مختلف المكونات".

وتابع "وفي الوقت ذاته جمعنا تواقيع 5000 شخص من الناشطين المدنيين والصحفيين والاعلاميين والمحاميين وغيرهم من فئات المجتمع في اقليم كوردستان وتم تسليم هذه التواقيع الى الجهات الكوردستانية والعراقية من اجل انضمام العراق الى المحكمة المذكورة".

وشدد التحالف على انه "الجهة الوحيدة التي تعمل على هذا الملف في كوردستان والشرق الاوسط وتتم دعوتنا بشكل رسمي لحضور المؤتمرات السنوية للدول الاعضاء ونجتمع رسميا مع الادعاء العام في المحكمة، وقد قمنا بتنظيم ثلاثة مؤتمرات دولية ومئات الاجتماعات والتظاهرات".

وقال انه سيواصل "تنظيم مثل هذا الحوار سنويا في كركوك لتسليط الضوء على اعمال المحكمة الجنائية الدولية والملفات المتعلقة بجرائم الابادة الجماعية بحق الكورد ومكونات الأخرى".

وجدد التحالف مطالبته بانضمام حكومة العراق لمعاهدة روما والمحكمة الجنائية الدولية وذلك لتطمين شعب كوردستان والاقليات الدينية والمذهبية في العراق.

ودعا القيادات الكوردية الى ان تجعل من انضمام العراق لمعاهدة روما، احد مطالب شعب كوردستان في مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد والجهات العراقية وأن لا تتنازل عنه.

وطالب حكومة الاقليم والحكومة العراقية والقيادات الكوردية في غرب كوردستان بأن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في توفير المعلومات عن مسلحي داعش ممن هم حاملي جنسية الدولة الأعضاء في المحكمة.