منظمات حقوقية تسجّل 315 انتهاكاً بحق 252 صحفياً ومؤسسة إعلامية في إقليم كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

أصدر مركز مترو، وبالتعاون مع منظمة الدعم الإعلامي الدولي الدنماركية (IMS)، تقريره الـ15 حول واقع حرية الصحافة في إقليم كوردستان لعام 2025، بالتزامن مع إعلان شبكة تحالف المادة 19 تقريرها الأول بشأن واقع حرية التعبير في الإقليم.

واستهل مركز مترو تقريره المعنون "بيئة الإفلات من المحاسبة وغياب العدالة تشكل تهديداً لحرية الصحافة"، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بالإشارة إلى أن "الصحفيين يعملون ضمن بيئة خالية من العقاب، حيث يتعرض الصحفيون لإطلاق النار ومحاولات اغتيال، وتُكسر كاميراتهم أمام أعينهم، وتُعتدى على القنوات التلفزيونية وتُغلق، كما تُصادر معداتهم بالكامل".

وأوضح التقرير أن "الاعتداءات الجسدية والعنف ضد الفرق الإعلامية باتت ممارسة روتينية من قبل القوات الأمنية، إلى جانب الاعتقالات التعسفية، وتحطيم أدوات العمل الصحفي، وفرض قيود على التغطية الميدانية، فضلاً عن التمييز، وحجب المعلومات، وتفتيش الهواتف، وانتهاك الخصوصية الشخصية، وهو ما يعكس صورة حقيقية لأزمة خطيرة في سيادة القانون والحق في المعرفة".

وأكد مركز مترو في تقريره على الحاجة إلى "بيئة قانونية تحمي الدستور والقوانين الخاصة، لا التعليمات والقرارات العامة، تضمن حق الوصول إلى المعلومات الحكومية دون تمييز، وتحمي الصحفيين من العنف والتهديد والاعتقال دون أوامر قضائية، وتمنع إغلاق المؤسسات الإعلامية، وألا يُنظر إلى الصحفي بوصفه خصماً أو عدواً".

وأشار المركز إلى أن "الشراكة بين حكومة إقليم كوردستان من جهة، والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية من جهة أخرى، تمثل الأساس في مواجهة الفساد وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد"، داعياً حكومة الإقليم إلى "ضمان حماية الصحفيين والناشطين والعاملين في منظمات المجتمع المدني من القمع والعنف، والتحقيق في تقاريرهم لما فيه المصلحة العامة".

وبحسب تقرير مركز مترو، فقد "تم خلال عام 2025 في إقليم كوردستان تسجيل 315 انتهاكاً بحق 252 صحفياً ومؤسسة إعلامية، من بينها 74 حالة اعتداء جسدي وهجوم وتهديد وإساءة، إضافة إلى 53 حالة تحطيم ومصادرة معدات صحفية، و120 حالة منع وتمييز".

وفي السياق ذاته، أعلنت شبكة تحالف المادة 19 عن نشر تقريرها حول واقع حرية التعبير في إقليم كوردستان العراق لعام 2025، مشيرة إلى مراقبتها لتطبيق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، والبحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

وأكد تقرير تحالف 19 أن عام 2025 شهد تدهوراً مقلقاً في بيئة حرية التعبير، وحرية التظاهر، وحرية النقد والكتابة، مع تسجيل انتهاكات ممنهجة بحق عشرات الأشخاص الذين ينتقدون السلطات، أو يطالبون بحقوقهم الأساسية والعدالة الاجتماعية، أو تحسين الخدمات العامة.

وأضاف التقرير أن "القوات الأمنية لم تتردد في استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في بعض الحوادث الخطيرة، فضلاً عن اعتقال العشرات من المشاركين في تلك الأنشطة".

ووفقاً لتقرير شبكة تحالف المادة 19، فقد شهد إقليم كوردستان خلال عام 2025 تنفيذ 356 نشاطاً متنوعاً للتعبير عن الاحتجاج الاجتماعي، توزعت بين 186 حالة تجمع، و29 حالة إغلاق طرق، و27 حالة مقاطعة، فضلاً عن 96 نشاطاً تمثلت في مؤتمرات وفعاليات صحفية.