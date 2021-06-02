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منظمات بيئية تتحرك لتدويل قضية قطع الأشجار من قبل تركيا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-02T08:45:05+0000
منظمات بيئية تتحرك لتدويل قضية قطع الأشجار من قبل تركيا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت منظمات معنية في مجال البيئة يوم الأربعاء أن الجيش التركي دمر قرابة 1000 دونم من الأراضي الطبيعة في سياق الهجمات التي يشنها في المناطق الحدودية في إقليم كوردستان إضافة إلى إلحاقه ضرراً فادحاً بالحيوانات البرية.

وقال ممثلو تلك المنظمات في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم إنهم سيبعثون بمذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة، ويرفعون شكوى ضد تركيا.

وذكرت المنظمات في المؤتمر: إن الجيش التركي انتهك القانون الدولي، ولوائح الأمم المتحدة مرارا وتكرارا لسنوات عديدة بخرقه لحدود دولة أخرى وإلحاقه الضرر بآلاف الدونمات من الأراضي الطبيعية في المناطق الحدودية".

وطالبت المنظمات الرئاسات الثلاث في الإقليم والعراق بالتحرك دوليا ازاء هذا الملف.

من جهته انتقد ملكو بازياني سكرتير الحزب الاخضر في كوردستان خلال المؤتمر صمت هيئة البيئة في الإقليم تجاه تلك الانتهاكات، قائلا: إنها لم تتخذ أي موقف ضد ما تقوم به تركيا، مطالبا بالاسراع في الغاء هذه الهيئة على اعتبار أنها أصبحت عبئا يقل كاهل المواطنين وحكومة إقليم كوردستان.

وتابع بالقول: إن الجيش التركي ينشيء طريقا ممتدا من منطقة "جلي" التركية إلى قضاء العمادية في اقليم كوردستان، مشيرا إلى انجاز 12 كلم من هذه الطريق داخل أراضي الإقليم وان عملية قطع الأشجار بدأت منذ سنوات ويتم ارسالها الى تركيا.

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