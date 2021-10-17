منطقة كوردستانية .. أزمة الوقود تدفع سائقي الأجرة الى النزوح

شفق نيوز/ حالة من الاستياء تنتاب ساقي العجلات، خاصة سائقي الأجرة منها، في گرميان في أعقاب ارتفاع أسعار الوقود وخاصة بعد قطع بغداد حصة إقليم كوردستان من مادة البنزين الذي اقرته قبل شهر .

وتسبب قرار الحكومة الاتحادية بقطع حصة الإقليم من الوقود بنزوح العشرات من سائقي سيارات الأجرة، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات العراقية المجاورة من أجل التزود بالوقود بأسعاره المدعومة، حيث ظهرت الطوابير على محطات الوقود في عدد من المناطق وفي مقدمتها خانقين وجلولاء.

وسجلت أسعار البنزين في گرميان اليوم الاحد 950 دينار للتر البنزين ، و 900 دينار للتر العادي ، حسبما ما ذكره مراسلنا.

سيارات الأجرة

الارتفاع الكبير في أسعار الوقود في گرميان أثار غضب سائقي الأجرة، الذين اشتكوا من تراجع مدخولهم، يقول حمه غريب وهو "سائق أجرة " لوكالة شفق نيوز، "لقد سئمت من هذه الوظيفة.. أنا اضطر للذهاب إلى خانقين من أجل التزود بالوقود مقابل 450 ديناراً، وحتى في خانقين يجب أن احصل على البطاقة الوقودية في حين أن سعر اللتر في كردستان يتجاوز الـ 900 دينار .

وأضاف، أن "الوقود مكلف للغاية.. كان السعر سابقا يتراوح بين 500 إلى 650 ديناراً ، واليوم وصل إلى 900 دينار"، موضحا أن "سيارات الأجرة تحصل يوميا من 15 إلى 20 ألف دينار يوميا.

وقال سائق آخر، "الآن علينا دفع ما بين 15 إلى 25 ألف دينار مقابل التزود بالوقود، ولدي العديد من الأصدقاء، سائقو سيارات الأجرة، يذهبون إلى جلولاء أو خانقين للحصول على الوقود مقابل 450 ديناراً للتر الواحد علما أن الضوابط التي وضعتها إدارتا جلولاء وخانقين تمنع من حصول غير أهالي تلك المنطقتين على الوقود ".

وأوضحت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كوردستان في وقت سابق أسباب ارتفاع سعر البنزين بالإقليم، مشيرة إلى أن البنزين الموجود في المحطات تجاري، ويأتي من خارج الإقليم.

بينما أكد الناطق باسم حكومة كردستان ، جوتيار عادل خلال بيان له قبل أيام ان "حكومة الاقليم تسعی لمعالجة مشكلة ارتفاع اسعار الوقود، وستوفد وزيرها للثروات الطبيعية إلى بغداد من أجل هذا الغرض".

وقال عادل في بيان ان، "حكومة اقليم كوردستان حاولت باستمرار خلال الفترة الماضية لتوفير البنزين للمواطنين بسعر ملائم لافتا الی ان، سعر البنزين المستورد من الخارج ارتفع بسبب تأثرها بارتفاع اسعار النفط عالميا فضلا عن توقف استيراد مادة البنزين عبر عدد من المنافذة.

واضاف ان، "رئيس حكومة اقليم كردستان وجه وزير الثروات الطبيعية بزيارة بغداد لمعالجة مشكلة شحة الوقود فضلا عن التنسيق مع القطاع الخاص لتصدير البنزين من الخارج لحل مشكلة شحة الوقود مستقبلاً.