منطقة كوردستانية تعلن عن 5000 فرصة استثمارية خلال 2023

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للاستثمار في إدارة منطقة "گرميان" ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، عن توفر وإحالة نحو 5000 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة خلال العام الحالي.

وقال مدير عام المديرية هونر محمود، لوكالة شفق نيوز، إن مديريته أحالت نحو 5000 فرصة استثمارية الى مديرية الاستثمار في إقليم كوردستان للمصادقة عليها في قطاعات ومجالات عدة، وبكلفة أكثر من مليار دولار خلال العام الحالي".

وأضاف محمود، أن "من بين المشاريع المحالة والمطروحة، مشاريع ستراتيجية كبرى أبرزها 6 مشاريع زراعية و7 صناعية و10 سكنية، والبقية موزعة بين تجارية وقطعات متنوعة".

وأشار إلى وجود مشاريع استثمارية عدة في مناطق كرميان، ما تزال قيد الإنجاز، ووصلت مراحل متقدمة، مؤكدا عدم وجود اي مشكلات أو عراقيل بين الدوائر المعنية بالاستثمار.