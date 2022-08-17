منطقة كوردستانية تعتزم طرح مشاريع استثمارية بكلفة تزيد على 200 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلنت دائرة استثمار إدارة منطقة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان العراق، اليوم الأربعاء، إعداد مشاريع استثمارية بكلفة مالية تتخطى 200 مليون دولار في قطاعات متعددة، مؤكدة منح 3 فرص استثمارية العام الحالي.

وقال مدير الدائرة هونر محمود لوكالة شفق نيوز، ان دائرته منحت 3 فرص استثمارية صناعية وتجارية في قضاء "كلار خلال العام الجاري واحيلت الى المستثمرين، مشير إلى إعداد مشاريع استثمارية في قطعات متعددة وابرزها القطاع السياحي خلال العام الحالي و بكلفة مالية تزيد على 200 مليون دولار.

وبين ان إطلاق الفرص ومنحها بانتظار استكمال موافقات وإجراءات مع الدوائر المعنية، مرجحا إطلاقها واستكمال الإجراءات نهاية العام الحالي.

ونفى محمود وجود أي عوائق امنية او مشاكل أخرى تواجه الاستثمار في إدارة المنطقة، وان الفرص والمشاريع الاستثمارية تسير بشكل جيد.