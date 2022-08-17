سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منطقة كوردستانية تعتزم طرح مشاريع استثمارية بكلفة تزيد على 200 مليون دولار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-17T08:43:07+0000
منطقة كوردستانية تعتزم طرح مشاريع استثمارية بكلفة تزيد على 200 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلنت دائرة استثمار إدارة منطقة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان العراق، اليوم الأربعاء، إعداد مشاريع استثمارية بكلفة مالية تتخطى 200 مليون دولار في قطاعات متعددة، مؤكدة منح 3 فرص استثمارية العام الحالي.

وقال مدير الدائرة هونر محمود لوكالة شفق نيوز، ان دائرته منحت 3 فرص استثمارية صناعية وتجارية في قضاء "كلار خلال العام الجاري واحيلت الى المستثمرين، مشير إلى إعداد مشاريع استثمارية في قطعات متعددة وابرزها القطاع السياحي خلال العام الحالي و بكلفة مالية تزيد على 200 مليون دولار.

وبين ان إطلاق الفرص ومنحها بانتظار استكمال موافقات وإجراءات مع الدوائر المعنية، مرجحا إطلاقها واستكمال الإجراءات نهاية العام الحالي.

ونفى محمود وجود أي عوائق امنية او مشاكل أخرى تواجه الاستثمار في إدارة المنطقة، وان الفرص والمشاريع الاستثمارية تسير بشكل جيد.

related

استثمار كوردستان تعمل على تنفيذ قرابة 500 مشروع في الإقليم

Date: 2021-09-02 12:11:56
استثمار كوردستان تعمل على تنفيذ قرابة 500 مشروع في الإقليم

أكثر من 200 الف مستأجر بالاقليم و17 مليار دولار استثمارات بمشاريع سكنية

Date: 2020-12-29 09:47:08
أكثر من 200 الف مستأجر بالاقليم و17 مليار دولار استثمارات بمشاريع سكنية

وزير التخطيط يزور كرميان لبحث مشاريع متوقفة منذ 6 سنوات

Date: 2020-10-16 15:00:28
وزير التخطيط يزور كرميان لبحث مشاريع متوقفة منذ 6 سنوات

مسؤول كوردي: كمين داعش في كرميان هو الأول من نوعه وهذا سببه

Date: 2021-09-22 06:30:28
مسؤول كوردي: كمين داعش في كرميان هو الأول من نوعه وهذا سببه

العاصفة الترابية تخلف 30 حالة اختناق في كرميان

Date: 2022-04-08 17:48:47
العاصفة الترابية تخلف 30 حالة اختناق في كرميان

إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-09 14:32:55
إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان

الإتحاد الوطني يدفع عشرة مرشحين لشغل منصب محلي

Date: 2020-11-27 08:40:42
الإتحاد الوطني يدفع عشرة مرشحين لشغل منصب محلي

صور.. إقليم كوردستان يخصص 70 مليار دينار لانجاز طريق متطور

Date: 2021-12-28 07:11:05
صور.. إقليم كوردستان يخصص 70 مليار دينار لانجاز طريق متطور