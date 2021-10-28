منطقة كوردستانية تصدر توصيات بشأن كورونا .. الصحة: لا يمكننا التكهن بالموجات الجديدة

شفق نيوز/ اتخذت غرفة عمليات إدارة منطقة "گرميان" في إقليم كوردستان يوم الخميس مجموعة من القرارات والتوصيات لمواجهة الموجة الجديدة لفيروس من بينها إلزام موظفي القطاع العام بالتطعيم باللقاح المضاد للوباء، داعية في الوقت ذاته السكان إلى الإقبال على اللقاح.

وعقدت الغرفة اجتماعا بحضور جلال شيخ نوري المشرف على إدارة گرميان وخلال بيان اطلعت عليه شفق نيوز أكد أن الغرفة اتخذت جملة من القرارات استنادا إلى ما تم إقراره في اجتماع اللجنة العليا لمواجهة جائحة "كورونا" في إقليم كوردستان، في مقدمتها الايعاز لجميع الموظفين بأخذ اللقاح خلال فترة الشهرين المقبلين.

وطالب بيان الغرفة المواطنين بإيقاف كل التجمعات والاحتفالات، بما فيها مجالس العزاء وحفلات الزفاف في القاعات العامة، كما دعا جميع القائممقامين ومديري النواحي في حدود إدارة گرميان تنفيذ جميع الإجراءات التي أقرتها الغرفة، مانحا إياهم "السلطات كافة لتشديد تلك الإجراءات اذا اقتضى الأمر".

كما ألزم البيان الجميع ارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن المغلقة ، مؤكداً أن القائممقامين ومديري النواحي سيشرفون على تنفيذ هذا القرار.

كما ألزم البيان جميع العاملين في القطاع التعليمي أن يكون لهم بطاقة تلقيح ضد الفيروس، وأوجب على الاساتذة وموظفي المدارس والجامعات والمعاهد والطلاب الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما أن "يطعموا باللقاح قبل 1 / 12 / 2021".

وطالب البيان الائمة والخطباء ورجال الدين أن يكونوا عونا للمؤسسة الصحية من خلال توجيه الناس على أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية خلال اداء الصلوات.

في غضون ذلك أكد وكيل وزارة صحة إقليم كوردستان الدكتور رهيل فريدون يوم الخميس على ضرورة تطبيق السكان للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا مع الإقبال على التطعيم باللقاح المضاد للوباء.

وقال فريدون في تصريح للصحفيين في مدينة السليمانية، إن "قدرات الوزارة اللوجستية والعلمية محدودة وينبغي للسكان التطعيم باللقاح المضاد للفيروس لأنه لا يمكننا التكهن بالموجات الوبائية واذا ما أتت، و كم هي تستغرق من الوقت لتنتهي".

وأضاف أن "أهم قطاعين يشهدان زخما كبيرا هما وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لان آلاف الأشخاص يعملون في هذين القطاعين اضافة الى الطلبة"، مردفا بالقول "سيتم تطعيمهم جميعا وعلى مراحل اعتبارا من الشهر المقبل".