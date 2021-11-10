منطقة كوردستانية تصدر تحذيراً بعد تسجيلها اقبالاً منخفضاً لتلقي اللقاحات

شفق نيوز/ حذرت دائرة صحة جمجمال في محافظة السليمانية، يوم الاربعاء، من تندي نسب اخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، داعية المواطنين لإخذ اللقاح والثقة بإجراءات وزارة الصحة.

وقالت صحة جمجمال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن نسبة 7٪ فقط هم من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كوفيدـ19، مؤكدة أن هذه النسبة تعد قليلة جداً مقارنة بمخاطر هذا الفيروس القاتل.

وأضاف البيان أن صحة جمجمال كانت تخطط أن تكون النسبة 40٪ حتى نهاية هذا العام، إلا أن تراجع ثقة المواطن باللقاح لم يجعلنا نتمكن من تحقيق هذا الهدف.

وطالب بيان صحة جمجمال، المواطنين في جمجمال بالثقة بالاجراءات الصحية المتبعة من الفرقة الصحية وبهذا اللقاح الذي حصل على موافقة الصحة العالمية، وتم تدشينه في كل دول العالم بما فيها المتقدمة والمتطورة.

وحذرت صحة جمجمال، المواطنين من مغبة إهمال اخذ اللقاح وتأثيره على الصحة العامة للمجتمع، مشيرة إلى أن التوقعات تفيد بأن يستمر الوباء بالانتشار في حال استمرار تجاهل اخذ اللقاح من قبل المواطنين.

وأوضح البيان، أن الفرق الجوالة لصحة جمجمال قامت بجولاتها الميدانية، شملت في الغالب مدارس القضاء، وتبين إصابة أعداد من الطلاب وخصوصاً طلاب الاعدادية.

واكد البيان أن هذا الموسم يعد من المواسم التي تنتشر فيها الأمراض الانتقالية ولهذا يتطلب اخذ الحيطة والحذر خصوصا وأن فيروس كورونا يعد من الأمراض الانتقالية الخطرة.