منطقة كوردستانية تسجل 220 حادث مروري في ستة أشهر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إدارة منطقة "كرميان" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل أكثر من 200 حادث مروري خلال النصف الأول من العام الجاري، كانت نسبة حوادث الدراجات النارية أكثر من 40٪ منها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية سامان علي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه خلال الستة أشهر الأولى تم تسجيل 220 حادث مروري، 93 منها كانت حوادث دراجات نارية ما يمثل 42٪ من نسبة الحوادث.

واضاف ان تلك الحوادث خلفت 6 قتلى، 4 منهم كانوا سائقين، و2 من الركاب، فيما أصيب 96 مواطنا بتلك الحوادث.

وبين المتحدث الرسمي، أن اغلب الدراجات النارية لا تملك أرقاما ولا رخص قيادة.