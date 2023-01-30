منطقة كوردستانية تسجل عشر حالات انتحار خلال العام الماضي

شفق نيوز/ أكد مسؤول أمني في إدارة كرميان الكوردستانية، يوم الاثنين، تسجيل عشر حالات انتحار خلال العام الماضي 2022، مشيرا إلى تصاعدها لأسباب عدة.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات في مديرية شرطة كرميان المقدم علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز، إن كرميان سجلت 10 حالات انتحار خلال عام 2022، بعدة طرق منها السلاح والشنق أو الحرق، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الانتحار عن عام 2021 لأسباب عدة.

وعزا دوري، أسباب الانتحار إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التضارب بين القيم الحضارية والدينية، مؤكدا تنفيذ مديريات الشرطة المجتمعية وشرطة حماية الأسرة حملات توعية وتثقيف بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والمجتمعية للحد من حالات الانتحار وتطويقها.