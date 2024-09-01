منطقة كوردستانية تسجل حالتي إصابة بالكوليرا مع إعلان الإضراب في مشفاها

شفق نيوز/ وجهت المديرية العامة لصحة إدارة كرميان، اليوم الأحد، تحذيرًا إلى المواطنين في المنطقة بعد تسجيل حالتين مؤكدتين للإصابة بمرض الكوليرا.

وأوضحت مديرية الصحة العامة في كرميان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الحالتين تم تسجيل إحداهما في قضاء كلار والأخرى في قضاء كفري، وطلبت من المواطنين اتباع إجراءات الوقاية بشكل جيد، مثل الحفاظ على النظافة الشخصية، التأكد من نظافة مصادر المياه، الحذر عند تناول الخضروات والفواكه وغسلها جيدًا قبل تناولها، وتجنب تناول الطعام خارج المنزل أو زيارة أماكن مشبوهة.

كما دعت المديرية إلى مراجعة المستشفى عند حدوث حالات إسهال شديد، وأكدت أن الفرق الصحية مستمرة في أداء مهامها، وتجري فحوصات على مصادر المياه وأماكن الطعام والمواقع المشبوهة للتأكد من عدم انتشار المرض.

في ذات الوقت، أعلنت مستشفى كلار العام اليوم الأحد عن إضرابها المستمر بسبب عدم توفر الرواتب.