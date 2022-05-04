منطقة كوردستانية تستعد لحصاد اكثر من 100 ألف دونم من القمح

شفق نيوز/ اعلن مديرية زراعة كرميان، يوم الأربعاء، استكمال الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق حملة حصاد القمح خلال الأيام القادمة، مؤكدة خفض الخطة الشتوية بنسبة 65% بسبب الجفاف وشح المياه.

وقالت مديرة الدائرة شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز، إن "حملة حصاد القمح ستبدأ في العاشر من الشهر الجاري وتشمل حصاد اكثر من 100 الف دونم من القمح في عموم المناطق وبخطة مشتركة ومتكاملة مع الدوائر المعنية"، مؤكدة "خفض الخطة الشتوية بنسبة 65% من 300 الف دونم الى 100 الف دونم للموسم الحالي بسبب شح المياه والجفاف".

واشارت الى "مخاطبة الجهات المعنية بتهيئة وافتتاح صومعة القمح "سايلو كلار" لتسلم المحصول وتسويقه الى وزارة التجارة الاتحادية وفق الخطة الزراعية المعلنة في البلاد الى جانب اعتماد اجراءات وتسهيلات تسريع تسويق القمح بانسيابية عالية".

وعن اجراءات حماية الحصاد من تهديدات الحرائق اوضحت عباس انه "لا وجود لاي تهديدات لحملة الحصاد في مناطق كرميان باستثناء المناطق الحدودية القريبة من تحركات عناصر تنظيم داعش ، لكنها مسيطر عليها".

وتسببت ازمة شح المياه في كرميان بخفض انتاجية القمح للموسم الماضي بنسبة 75% اذ بلغ الانتاج 41 ألف طن، في حين بلغ انتاج القمح عام 2020 أكثر من 163 ألف طن.