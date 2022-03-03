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منطقة كوردستانية تتعهد بتقديم "أفضل الخدمات" لمناطق متنازع عليها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-03T09:46:44+0000
منطقة كوردستانية تتعهد بتقديم "أفضل الخدمات" لمناطق متنازع عليها

شفق نيوز / أكد المشرف على إدارة گرميان جلال شيخ نوري، يوم الخميس، على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المناطق المتنازع عليها التابعة لإدارة المنطقة، مبينا أن أبواب حكومة الإقليم ستكون مفتوحة لمناقشة مطالب سكان هذه المناطق.

وقال شيخ نوري المشرف خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز، على هامش اجتماع موسع مع مديري الدوائر الحكومية التابعة لحكومة إقليم كوردستان في المناطق المتنازع عليها التابعة لادارة گرميان إن "من واجبات حكومة الإقليم أن تقدم افضل الخدمات لمواطني مناطق گرمسير المتنازع عليها أسوة بباقي مناطق گرميان في إشارة إلى حجم التضحيات التي قدمها مواطنو تلك المناطق خلال العقود الماضية" .

وأضاف شيخ نوري ان "حكومة الإقليم عملت في الفترة التي سبقت أحداث السادس عشر من أكتوبر ٢٠١٧ بصورة جيدة في تلك المناطق، لكنها وبسبب الوضع السياسي والأمني والمالي الذي أعقب ذلك، لم تستطع مؤسسات الاقليم تقديم الخدمات كما كان في السابق".

وأوضح شيخ نوري أن "حكومة الإقليم وإدارة گرميان ستكون ملتزمة بتقديم ما تستطيع تقديمه لتلك المناطق إيمانا منا بأنها مناطق كوردستانية واهاليها ضحوا من أجل تربة كوردستان وستكون ابوابنا مفتوحة أمام مطالب أهالي تلك المناطق".

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎ وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

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