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منطقة في إقليم كوردستان تقرع ناقوس الخطر مبكراً بتعرضها للجفاف

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-13T05:57:02+0000
منطقة في إقليم كوردستان تقرع ناقوس الخطر مبكراً بتعرضها للجفاف

شفق نيوز/ ذكرت مديرية الزراعة في إدارة منطقة "گرمیان" في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أنه بسبب انخفاض معدل تساقط الأمطار هذا العام مقارنة بالعام الماضي فإن المنطقة معرضة في الوقت الراهن إلى خطر الجفاف.

وأشارت المديرية في بيان إلى أن نسبة الأمطار الهاطلة هذا العام في قضاء كلار كانت 82.1 ملم وهي أقل من معدلات العام الماضي مما يعني أن المنطقة معرضة حاليا لخطر الجفاف.

ووفقا للبيان فإن نسبة الأمطار الهاطلة العام الماضي ضمن حدود إدارة "گرمیان" كانت 111.3 ملم، ولغاية العاشر من شهر شباط الجاري كانت نسبة الأمطار هي 82.1 ملم.

وكانت كل من محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، وإدارة منطقة "گرمیان" قد أعلنتا العام الماضي تعرضهما للجفاف بسبب قلة تساقط الأمطار والثلوج.

وكان رئيس الحكومة المحلية لمحافظة اربيل اوميد خوشناو قد قال في الثامن من شهر شباط الجاري إن مخاطر تعرض المحافظة إلى الجفاف خلال فصل الصيف المقبل ما تزال قائمة رغم تساقط الثلوج والأمطار خلال العام الحالي.

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