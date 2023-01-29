منطقة في إقليم كوردستان تعطل الدوام في المدارس بسبب حالة الطقس

شفق نيوز/ أعلنت إدارة منطقة "سوران" المستقلة في إقليم كوردستان العراق، يوم السبت، تعطيل الدوام في المدارس وذلك بسبب إضطراب حالة الطقس.

وقالت إدارة المنطقة في بيان، إنه بسبب اضطراب حركة المرور والأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة أرواح الطلاب والمعلمين في جميع المدارس بحدود الإدارة المستقلة لسوران و بالتعاون مع المديرية العامة لتربية "سوران" أعلنت تعطيل الدوام اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم الأربعاء الماضي، أن موجة من الأمطار والثلوج تجتاح مناطق ومدن الإقليم اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري وتستمر لعدة أيام، مشيرة إلى أن هذه الموجة يصاحبها انخفاض في معدلات درجات الحرارة.