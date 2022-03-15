منطقة في إقليم كوردستان تضبط 5 كغم من المخدرات بحوزة شخص .. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الآسايش العامة في اربيل، يوم الثلاثاء، ضبط 5 كغم من المواد المخدرة، واعتقال متهم بادخالها تلك المواد إلى إدارة منطقة سوران في إقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن مديرية مكافحة المخدرات في سوران ضبط اليوم 15 آذار/مارس 2022 خلال عملية تحرٍ 5 كغم من المواد المخدرة، موضحة أن من هذه الكمية 3 كغم من نوع (الحشيشة)، و2 كغم من نوع "تلياك".

وأضاف البيان أن المديرية القت القبض على المدعو (ك، م، ح) المتهم بإدخال تلك المواد، منوها إلى أنه تمت إحالته إلى القضاء.