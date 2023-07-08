إقليم كوردستان يسجل ثلاث حالات وفاة بالحُمى النزفية

شفق نيوز/ أفاد مدير صحة إدارة منطقة "سوران" المستقلة في إقليم كوردستان الدكتور كاروان جمال، يوم السبت، بتسجيل ست حالات إصابة بمرض الحمى النزفية لغاية الآن توفي من بينها ثلاث حالات ضمن حدود إدارة المنطقة.

وقال الدكتور جمال في تصريح نشرته مديرية صحة المنطقة، إن المصابين الثلاثة الذين هم على قيد الحياة "تحت العناية الطبية المركزة".

وأوضح "اثنان من المرضى هم من سكنة مركز قضاء "سوران"، بينما الاثنان الآخران هم من سكنة قضاء "ميرگسوور"، والرابع والخامس من سكنة "سيدكان، و"چومان".

وأكد الدكتور جمال أن الفرق الصحية كثفت جهودها لمكافحة المرض، وطالبت المواطنين بالالتزام بجميع التعليمات الصحية الخاصة بمرض الحُمى النزفية.