منطقة في إقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر وتعلن جفافا هذه السنة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة منطقة "گـرمیان" في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء ان جفافا اجتاح المنطقة هذه السنة بسبب قلة تساقط الأمطار، داعية إلى تخصيص مبلغا ماليا لها من ميزانية الطوارئ لمواجهة هذا الجفاف.

وقال مشرف إدارة المنطقة جلال نوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه خلال هذه السنة كانت معدلات هطول الأمطار قليلة لذا فإن المنطقة تواجه جفافا، مبينا أنه في المستقبل القريب ستتوجه الجهات المعنية إلى القرى لكي تجري تقييما للأضرار الناجمة عن هذا الجفاف.

ووفقا للمسؤول المحلي فإن أكثر من نصف محاصيل الحنطة والشعير ضمن الحدود الإدارية تواجه خطر الهلاك لعدم تساقط الأمطار بالشكل اللازم.

وعُقد اجتماع استشاري لوزارة الزراعة في وقت سابق من اليوم لدراسة أوضاع الجفاف في الإقليم وقالت وزير الزراعة والمواد المائية بيكرد طالباني أمس الإثنين "اننا لا نستطيع الاعلان بان هذا العام عام جفاف دون الأخذ بآراء المختصين لأن نسبة هطول الامطار من منطقة اخرى تختلف ولهذا سنعد تقريرا على ضوء مخرجات الاجتماع وسنقدمه إلى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم الخميس المقبل".

وذكرت الوزيرة أيضا أن نسبة المياه انخفضت بشكل كبير في سدي دوكان ودربنديخان ونحن بصدد اعداد دراسة وتقديم مذكرة الى القنصلية الايرانية في الاقليم بسبب نقص المياه من مصادر هذين السدين، مستدركة القول إنه مع هذا يعتبر هذا الموضوع سيادي وعلى الحكومة الاتحادية ايضا التحرك للضغط على ايران لعدم تقليل منسوب المياه القادم الى الاقليم والذي يصب في هذين السدين.