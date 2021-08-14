منطقة في إقليم كوردستان تحظر زيارة المصابين بكورونا بالمستشفيات

شفق نيوز/ قررت إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان يوم السبت حظر الزيارة على ذوي المصابين بكورونا الراقدين في المستشفيات ضمن الحدود الإدارية للمنطقة.

وقالت مديرية الصحة في المنطقة ببيان اليوم، نسترعي انتباه المواطنين بأن زيارة المصابين في المستشفيات ضمن الحدود الإدارية لمنطقة "رابرين" ممنوعة، موضحة أن الزيارة لهؤلاء المصابين الراقدين بالمستشفيات، هي أحد أسباب تفشي المرض.

وأشارت المديرية إلى نقل 41 مصابا بفيروس كورونا إلى المستشفى الخاصة بعلاج الوباء، مبينة أن هذه هي المرة الأول الذي ترتفع بها نسبة الإصابات إلى هذا المستوى خلال العام الحالي.

ودعت المديرية في بيانها السكان إلى عدم المشاركة في مراسم مجالس العزاء، وعدم زيارة مرضى كورونا.

ومنذ تفشي فيروس كورونا خصصت وزارة الصحة في إقليم كوردستان مراكز طبية، ومستشفيات لعلاج المصابين بالوباء.