سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منطقة في إقليم كوردستان تحظر زيارة المصابين بكورونا بالمستشفيات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-14T08:53:44+0000
منطقة في إقليم كوردستان تحظر زيارة المصابين بكورونا بالمستشفيات

شفق نيوز/ قررت إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان يوم السبت حظر الزيارة على ذوي المصابين بكورونا الراقدين في المستشفيات ضمن الحدود الإدارية للمنطقة.

وقالت مديرية الصحة في المنطقة ببيان اليوم، نسترعي انتباه المواطنين بأن زيارة المصابين في المستشفيات ضمن الحدود الإدارية لمنطقة "رابرين" ممنوعة، موضحة أن الزيارة لهؤلاء المصابين الراقدين بالمستشفيات، هي أحد أسباب تفشي المرض.

وأشارت المديرية إلى نقل 41 مصابا بفيروس كورونا إلى المستشفى الخاصة بعلاج الوباء، مبينة أن هذه هي المرة الأول الذي ترتفع بها نسبة الإصابات إلى هذا المستوى خلال العام الحالي.

ودعت المديرية في بيانها السكان إلى عدم المشاركة في مراسم مجالس العزاء، وعدم زيارة مرضى كورونا.

ومنذ تفشي فيروس كورونا خصصت وزارة الصحة في إقليم كوردستان مراكز طبية، ومستشفيات لعلاج المصابين بالوباء.

related

رابرين توجه رسالة للمحتجين وقوى الأمن وتطالب بإنهاء التظاهرات

Date: 2020-12-12 20:13:48
رابرين توجه رسالة للمحتجين وقوى الأمن وتطالب بإنهاء التظاهرات

"محتال" رابرين في قبضة العدالة

Date: 2020-12-20 15:44:16
"محتال" رابرين في قبضة العدالة

مشاجرة بالسلاح الابيض توقع اصابات في رانية

Date: 2021-07-21 14:03:08
مشاجرة بالسلاح الابيض توقع اصابات في رانية

السليمانية تدعو لفرض حظر على حركة التنقل بين الاقليم وباقي أجزاء العراق

Date: 2021-02-27 09:20:17
السليمانية تدعو لفرض حظر على حركة التنقل بين الاقليم وباقي أجزاء العراق

مدينة السليمانية تحظر دخول شاحنات الحمل في أوقات محددة من الصباح

Date: 2021-02-28 12:06:51
مدينة السليمانية تحظر دخول شاحنات الحمل في أوقات محددة من الصباح

إقليم كوردستان يحظر صيد الأسماك واستيراد نوع منها

Date: 2021-03-10 05:08:21
إقليم كوردستان يحظر صيد الأسماك واستيراد نوع منها

محافظ دهوك لا يستبعد اللجوء الى خيار فرض الحظر في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-06 07:27:45
محافظ دهوك لا يستبعد اللجوء الى خيار فرض الحظر في إقليم كوردستان

وزير الداخلية يفصح عن سبب فرض الحظر الجزئي في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-08 09:23:11
وزير الداخلية يفصح عن سبب فرض الحظر الجزئي في إقليم كوردستان