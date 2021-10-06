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منطقة في إقليم كوردستان تتحدث عن تفاصيل الاقتراع الخاص والعام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-06T11:06:23+0000
منطقة في إقليم كوردستان تتحدث عن تفاصيل الاقتراع الخاص والعام

شفق نيوز/ كشف مسؤول في مفوضية الانتخابات، يوم الأربعاء، تفاصيل عمليات الاقتراع الخاص والعام في في إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان والتي من المؤمل اجراؤها الجمعة والأحد المقبلين، موكداً أنها تسير بشكل مثالي في المناطق التابعة لإدارة المنطقة وهي "كلار وكفري ودربندخان".

وقال مسؤول المكتب الانتخابي في قضاء كلار – وحدة كرميان ديالى محمد امين لوكالة شفق نيوز، إن "خطة الاقتراع الخاص والعام بجميع تفاصيلها تسير بشكل مثالي دون اي مشاكل او معوقات وبالتنسيق بين جميع الاطراف المعنية".

واعلن امين ان "اعداد المشمولين بالتصويت الخاص من البيشمركة والشرطة وتشكيلات الداخلية بلغ 14400 عنصر موزعين في 5 مراكز تحوي 25 محطة اقتراع فيما بلغ عدد المشمولين بالاقتراع العام 160 الف ناخب موزعين في 61 مركزا انتخابية تحوي قرابة 300 محطة اقتراع".

واكد امين ان "الخطة الامنية للانتخابات تسير بشكل جيد وبجميع اطرها المقررة، مشيرا الى بدأ توزيع القطعات الامنية لحماية مراكز الاقتراع بدءً من اليوم مع قرب وصول مواد ومستلزمات العملية الانتخابية يوم غد الخميس".

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