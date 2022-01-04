منطقة في إقليم كوردستان تتبرع بـ350 مليون دينار لمتضرري السيول في أربيل

شفق نيوز/ سلّمت إدارة منطقة "سوران" المستقلة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء الحكومة المحلية في محافظة اربيل أكثر من 350 مليون دينار عراقي كتبرعات مالية تم جمعها لمساعدة متضرري السيول الأخيرة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إدارة المنطقة ھلگورد شيخ نجيب محافظ أربيل أوميد خوشناو خلال زيارة الأخير لـ"سوران".

وذكر بيان صادر عن إدارة المنطقة أن شيخ نجيب سلم ذلك المبلغ إلى خوشناو الذي تم جمعها ضمن حدود إدارة منطقة سوران لمساعدة متضرري السيول في أربيل.

بدوره شكر محافظ اربيل الإدارة المحلية وسكنها على تلك المساعدة، قائلا: إننا نقدر ذلك كثيرا من حيث الدعم المعنوي فضلا عن الدعم المادي.

واجتاحت يوم الجمعة (17 كانون الأول 2021)، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل سبّبتها موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بقيمة 21 مليار دينار.