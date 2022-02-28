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منطقة في دهوك تتعرض للقصف التركي "للمرة الاولى"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-28T09:24:00+0000
منطقة في دهوك تتعرض للقصف التركي "للمرة الاولى"

شفق نيوز/ تعرضت منطقة في شمال شرق دهوك باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، للقصف من قبل الطائرات التركية "للمرة الاولى".

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات التركية قصفت قبل ظهر اليوم، مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قرية بالندا التابعة لمنطقة بارزان شمال شرقي دهوك".

وأضاف المصدر، أن هذه هي المرة الاولى التي تقصف هذه المنطقة، موضحاً أن الصواريخ وقعت على بعد كيلو مترين فقط من القرية مما نجم عن كسر نوافد عدد من منازل المواطنين واحدث هلعاً لدى اهالي القرية.

وقصفت الطائرت التركية مواقع في شمالي محافظة لمرتين متتاليتين خلال نهار امس الاحد.

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