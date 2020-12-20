منطقة في اقليم كوردستان: حرس الحدود الايراني لم يطلق النار على أي سائح

شفق نيوز/ نفى سوار أكرم قائممقام قضاء "جومان" شمالي محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاحد تعرض سائحين الى اطلاق نار من قبل قوات حرس الحدود الايرانية.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت قبل ايام شائعات تفيد بقيام حرس الحدود الايراني باطلاق النار على السائحين في المناطق الحدودية ضمن قضاء "جومان" و "حاج عمران".

وقال أكرم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان "تلك الشائعات غير صحيحة على الاطلاق ونحن ننفيها نفيا قاطعا"، مردفا بالقول "اجرينا متابعة للموضوع وتبين ان اي سائح لم يتعرض الى اطلاق للنار ضمن الحدود الادارية للقضاء".

واكد على التنسيق مع مديرية السياحة في اربيل لاقامة مزيد من المشاريع السياحية اضافة الى العمل على تطوير هذا القطاع مستقبلا، مطمئنا السائحين بأن الاوضاع في القضاء آمنة ومستقرة.