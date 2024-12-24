منطقة حاج عمران في أربيل تستيقظ ملتحفة برداء أبيض (صور)

شفق نيوز/ يستمر تساقط الثلوج في العديد من مناطق إقليم كوردستان بكميات كبيرة، حيث يغطي معظم المناطق خاصة الجبلية منها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الثلوج تساقطت بشكل كثيف في منطقة حاج عمران بأطراف محافظة أربيل، حيث غطت الشوارع والمنازل والاودية هناك.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني بدأت حملات لتنظيف الشوارع الرئيسية للحفاظ على حركة المرور.

وتشهد مناطق اقليم كوردستان بعموم محافظاته تساقطا كثيفا للثلوج منذ عدة أيام خاصة في المناطق الجبلية وأطراف المدن.