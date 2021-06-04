منطقة بكوردستان تتجه للري الحديث والآبار لمواجهة أصعب أزمة جفاف

شفق نيوز/ كشفت وحدة كرميان التابعة لاقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن توجهات وخطط لاعتماد الري الحديث والابار الارتوازية لمواجهة أصعب ازمة جفاف تواجهها بسبب شُح وانعدام الايرادات المائية.

وقال معاون مدير الموارد المائية في كرميان مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز؛ ان ازمة الجفاف وشحة الايرادات المائية دفعنا لالغاء الخطط الزراعية الصيفية للموسم الحالي واطلاق حملة توعية وبرامج مستقبلية لاعتماد الري الحديث"التنقيط" لخطط الزراعية بالتنسيق مع ادارة كرميان والدوائر المعنية.

وبين شمس الله؛ ان كرميان تعتمد على ايرادات المياه من الجانب الإيراني في نهر سيروان بنسبة 70% و30% من الإيرادات الداخلية والتي أصبحت معدومة لافتا الى ان انخفاض وانعدام الإيرادات الايرانية في نهر سيروان تسبب بانخفاض الاطلاقات المائية في سد دربندخان من 95م3/ثا إلى 20 م3/ثا.

وأكد معاون مدير الموارد المائية في كرميان؛ ان الايرادات المائية المتوفرة تقتصر على تأمين ماء الشرب وارواء البساتين لتفادي هلاكها، إلى جانب تأمين المياه للثروة الحيوانية والحيوانات البرية "الغزلان" للحفاظ عليها من الانقراض حتى لو تطلب الامر حفر ابار ارتوازية لانقاذها.

وكشف شمس الله؛ عن خطط حكومية بحسب توجيهات السلطات المختصة للاعتماد الري الحديث والذي اثبت نجاحه في الموسم الصيفي الحالي من حيث الإنتاج واختزال التكاليف وتوفير الايرادات المائية للأغراض الاساسية مع التوجه لحفر آبار ارتوازية في القرى والمناطق الزراعية.

وكشفت مديرية زراعة كرميان في وقت سابق لوكالة شفق نيوز؛ عن "انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية في إطار منطقة كرميان بنسبة كبيرة تصل الى 70‎%‎ عن موسم 2020"، لافتةً إلى أن "الجفاف وانحسار مصادر المياه حول 168218 دونماً من الأراضي الزراعية الديمية إلى غير منتجة".

واعلنت ادارة كرميان خلال الفترات الماضية اقتصار الايرادات المائية على توفير الماء للحيوانات البرية وتنظيف الجداول ومصادر المياه ومنع زراعة المنتوجات الزراعية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء مثل الأرز وكذلك تحديد تربية الأسماك وتوفير الماء للغابات الاصطناعية في كرميان.

وكان مجلس وزراء اقليم كوردستان قد قرر في وقت سابق توفير ميزانية خاصة لمواجهة الجفاف في الإقليم ولا سيما في كرميان.