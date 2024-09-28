منصب رئيس البرلمان وتطورات المنطقة على طاولة مسعود بارزاني والسامرائي

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، يوم السبت، مساعي انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس بارزاني، في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، السامرائي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الآراء ووجهات النظر حول الوضع السياسي والتطورات والمستجدات في العراق، كما تم التباحث بشأن الجهود والمساعي الأخيرة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي.