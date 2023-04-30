"منشدو الجبال المقدسة" فيلم وثائقي كوردي في مهرجان سينمائي دولي

شفق نيوز/ شهد مهرجان مهرجان نيبال الدولي الرابع للفيلم الثقافي، عرض الفيلم الوثائقي الكوردي "منشدو الجبال المقدسة" للمخرج فريد إلهامي عن تاريخ آلة الطنبور الكوردية الأصلية، في قسم مسابقة "السينما العالمية".

وقال الناقد السينمائي الكوردي منصور جهاني، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان الفيلم الوثائقي "هۆنیاوانانی چیا پیرۆزەکان Minstrels of the Sacrel Mountoin منشدو الجبال المقدسة" للمخرج الكوردي فريد إلهامي الذي قدم صورة عن تاريخ الآلة الكوردية الأصلية الطنبور، شهد مشاركته الدولية الأحدث والثالثة من نوعها في قسم مسابقة "السينما العالمية" من مهرجان نيبال الدولي الرابع للافلام الثقافية.

واشار الى ان المهرجان شهد ايضا عرض أعمال سينمائية من هولندا والولايات المتحدة والفلبين وبريطانيا وفرنسا والهند والصين وألمانيا.