منزل بمليون عنوان في السليمانية.. عباس والكنز الثمين قصة حياة (صور)

شفق نيوز / في العقد السادس من عمره، ويمتلك مكتبة لمليون عنوان.. عباس محمد صالح ياسين، ذو 56 عاماً، امتهن بيع وشراء الكتب والمجلات منذ أكثر من 33 عاماً، في سوق السراي وسط السليمانية، ضمن إقليم كوردستان.

عباس، قام مؤخراً باستئجار منزل خاص لكتبه، بسبب حبه لها حتى أصبح يمتلك أكثر من مليون كتاب في شتى المجالات، يتحدث لوكالة شفق نيوز.

شغفه وحبه لقراءة الكتب والروايات الكوردية والعربية وحتى الأجنبية، أدى به لبيع وشراء الكتب منذ أكثر من 33 عاماً، إذ تضم مكتبته الآن كتباً عن الأدب والفلسفة وعلم الاجتماع وجميع العلوم الإنسانية والعلوم الصرفة وبمختلف اللغات، إضافة إلى أعداد كبيرة من نسخ المجلات العربية والكوردية والأجنبية.

واستمد عباس حبه للكتب من والده حينما كان يجلب لهم الروايات والقصص الملحمية التي كان يقرؤها له ولأخوته وعلى الرغم من أنه يتكلم الكوردية كونها اللغة الأم له، لكنه تعلم العربية حباً وولعاً بالكتب والعناوين العربية.

وبسبب انتفاضة الشعب الكوردي في العام 1991، لم يستطع عباس إكمال دراسته الجامعية في الجامعة المستنصرية في قسم المكتبات ببغداد، وكان حينها قد وصل للمرحلة الثالثة، ما اضطره إلى العودة لجامعة السليمانية في العام 1993 لإكمال الدراسة في اللغة الكوردية، لكن هذا لم يمنعه من الاستمرار بمهنة عشقها منذ الصغر.

ويعتبر عباس، مكتبته "الكنز الثمين" الذي لا يستطيع الاستغناء عنه بسبب حبه للمطالعة والقراءة، فيما يحثُّ الشباب على ضرورة الاستمرار والمواظبة على القراءة لاكتساب المعرفة.