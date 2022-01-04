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منذ 7 سنوات.. قطع رواتب 100 ألف معاق ومحدود الدخل بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-04T14:10:35+0000
منذ 7 سنوات.. قطع رواتب 100 ألف معاق ومحدود الدخل بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ افادت عضو ببرلمان كوردستان، يوم الثلاثاء، بأن حكومة اقليم كوردستان قامت قطع رواتب اكثر من 100 الف معاق ومحدود الدخل منذ عام 2015.  

وقالت بدرية اسماعيل في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، بحضور وكالة شفق نيوز، ان ا"لحكومة ومنذ عام 2015 قامت بقطع رواتب 80 الف اسرة كانوا مشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وقسم منهم من كبار السن الفقراء او امهات لايتام او فتيات كبيرات من غير المتزوجات وكذلك 30 الف من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستحقون رواتب شهرية".

وأضافت أنه كان من المقرر ان تقوم الحكومة باستئناف توزيع الرواتب للفئات المستحقة بعد 90 يوما من التسجيل البايومتري، وحينها اعلنت الحكومة ان 60 الف شخص واسرة مستحقة لمبلغ شهري مقداره 150 الف دينار، مستدركة ان هذه الفئات لم تتسلم اي شيء.

واشارت اسماعيل الى انه كان مقررا ان ترفع رواتب الذين تكون درجات اعاقتهم 100% الى مبلغ 250 الف دينار شهريا الا ان ذلك لم يحصل ايضا، لافتة الى ان 30 الفا من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين كان من المقرر ان يتسلموا رواتب لم يتسلموها لحد الان.     

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت منذ عام 2014 انها تقوم بمراجعة ملفات الاشخاص الذين يتسلمون رواتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحت اي مسمى، الا ان هذا المشروع لم يكتمل لحد الان ولم يتم اعداد احصاءات صحيحة للفئات  التي تستحق رواتب لحد الان.

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