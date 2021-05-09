سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منذ 5 أيام.. احتجاز 32 سائحا من كوردستان في مصر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-09T18:47:17+0000
منذ 5 أيام.. احتجاز 32 سائحا من كوردستان في مصر

شفق نيوز/ أكدت مؤسسة لوتكة (القمة) للدفاع عن حقوق الانسان، يوم الأحد، احتجاز 32 كورديا سائحا وسط ظروف صعبة في مصر.

ويأتي هذا الإجراء، بعد تعرض السائحين الكورد للاحتيال وتركهم على الحدود المصرية السورية، واعتقالهم من قبل قوات الأمن المصرية، ظنا بمحاولتهم دخول سوريا بشكل غير مشروع.

وجاء في بيان للمؤسسة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سائقا مصريا اصطحب السائحين الكورد، إلى مدينة الاسكندرية، ولكنه يتركهم في منطقة ممنوعة في تلك المحافظة، ومن ثم قام حراس الحدود المصريون باحتجازهم، ظنا بمحاولتهم السفر من تلك المنطقة إلى سوريا".

وأضاف البيان، أن "المواطنين الكورد يقبعون الآن في مركز للشرطة في مصر منذ خمسة ايام، ويعيشون في ظروف صعبة بسبب قلة وانعدام الماء والغذاء في مكان احتجازهم في مرآب لسيارات الشرطة".

وأوضح أن "بعد اجراء التحقيقات معهم وتحقق الشرطة من هويات هؤلاء المواطنين وبعد يوم في المحكمة قرر القاضي اطلاق سراحهم واعادتهم الى اقليم كوردستان".

وأشار البيان، إلى أن "المؤسسة تواصل التنسيق لأجل إعادة هؤلاء السياح الكورد، والتقطت لهم العديد من المقاطع المصورة والصور بشأن سوء اوضاعهم".

وعبرت المؤسسة، وفقا للبيان، عن "استعدادها لاية مساعدة وتسهيل من أجل إنقاذهم من الأوضاع التي يعيشون فيها".

related

خبر سار لفلاحي كوردستان.. بغداد أرسلت أموال الحنطة والتوزيع غداً

Date: 2020-09-29 18:11:36
خبر سار لفلاحي كوردستان.. بغداد أرسلت أموال الحنطة والتوزيع غداً

بنجاح.. انتهاء حملة التلقيح ضد شلل الاطفال في إقليم كوردستان

Date: 2020-12-07 16:37:20
بنجاح.. انتهاء حملة التلقيح ضد شلل الاطفال في إقليم كوردستان

تربية كوردستان تعلن نتائج امتحانات الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

Date: 2020-08-12 17:40:20
تربية كوردستان تعلن نتائج امتحانات الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

تدهور الحالة الصحية لأربعة مسؤولين بارزين بإقليم كوردستان

Date: 2020-10-31 18:09:08
تدهور الحالة الصحية لأربعة مسؤولين بارزين بإقليم كوردستان

كورونا يتسلل إلى أول مدرسة بإقليم كوردستان ويتسبب بإغلاقها

Date: 2021-02-09 14:17:53
كورونا يتسلل إلى أول مدرسة بإقليم كوردستان ويتسبب بإغلاقها

رئيس إقليم كوردستان يصل تركيا في زيارة رسمية

Date: 2020-09-04 06:28:06
رئيس إقليم كوردستان يصل تركيا في زيارة رسمية

السلطات المصرية تُعيد عشرات المهاجرين المحتجزين من الكورد العراقيين

Date: 2020-11-11 10:00:18
السلطات المصرية تُعيد عشرات المهاجرين المحتجزين من الكورد العراقيين

حكومة كوردستان تلجأ إلى حل مبتكر لإنهاء الروتين

Date: 2020-09-30 15:26:57
حكومة كوردستان تلجأ إلى حل مبتكر لإنهاء الروتين