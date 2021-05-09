منذ 5 أيام.. احتجاز 32 سائحا من كوردستان في مصر

شفق نيوز/ أكدت مؤسسة لوتكة (القمة) للدفاع عن حقوق الانسان، يوم الأحد، احتجاز 32 كورديا سائحا وسط ظروف صعبة في مصر.

ويأتي هذا الإجراء، بعد تعرض السائحين الكورد للاحتيال وتركهم على الحدود المصرية السورية، واعتقالهم من قبل قوات الأمن المصرية، ظنا بمحاولتهم دخول سوريا بشكل غير مشروع.

وجاء في بيان للمؤسسة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سائقا مصريا اصطحب السائحين الكورد، إلى مدينة الاسكندرية، ولكنه يتركهم في منطقة ممنوعة في تلك المحافظة، ومن ثم قام حراس الحدود المصريون باحتجازهم، ظنا بمحاولتهم السفر من تلك المنطقة إلى سوريا".

وأضاف البيان، أن "المواطنين الكورد يقبعون الآن في مركز للشرطة في مصر منذ خمسة ايام، ويعيشون في ظروف صعبة بسبب قلة وانعدام الماء والغذاء في مكان احتجازهم في مرآب لسيارات الشرطة".

وأوضح أن "بعد اجراء التحقيقات معهم وتحقق الشرطة من هويات هؤلاء المواطنين وبعد يوم في المحكمة قرر القاضي اطلاق سراحهم واعادتهم الى اقليم كوردستان".

وأشار البيان، إلى أن "المؤسسة تواصل التنسيق لأجل إعادة هؤلاء السياح الكورد، والتقطت لهم العديد من المقاطع المصورة والصور بشأن سوء اوضاعهم".

وعبرت المؤسسة، وفقا للبيان، عن "استعدادها لاية مساعدة وتسهيل من أجل إنقاذهم من الأوضاع التي يعيشون فيها".