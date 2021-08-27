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منذ ليلة أمس.. نيران تلتهم مراعٍ في دهوك جراء قصف تركي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-27T16:22:59+0000
منذ ليلة أمس.. نيران تلتهم مراعٍ في دهوك جراء قصف تركي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن النيران لا تزال مشتعلة في مراعي عدة قرى بمحافظة دهوك منذ ليلة أمس الخميس جراء القصف التركي لمواقع يتمركز فيها مقاتلو حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النيران لا تزال مشتعلة في مراعي عدة قرى مهجورة في حدود ناحية جه مانكي بقضاء العمادية".

وأضاف أن النيران اندلعت بالمنطقة إثر فصف تركي لمواقع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في قرية جاليك ليلة أمس الخميس.

وأشار المصدر إلى أن "تلك القرى مهجورة من ساكنيها بسبب تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني فيها".

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