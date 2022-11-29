منذ أكثر من عام ..انعدام نشاط داعش بين ديالى وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن قائد عسكري في قوات البيشمركة،اليوم الثلاثاء، استقرار الأوضاع والقواطع الامنية ضمن مسؤولياتها بين أطراف ديالى وإدارة منطقة "كرميان" المستقلة في إقليم كوردستان من دون وجود نشاط لتنظيم داعش منذ أكثر من عام كامل.

وقال آمر اللواء الثالث - المحور الأول للبيشمركة المقدم جليل مام فائق لوكالة شفق نيوز ان "القواطع الخاضعة لمسؤوليات البيشمركة بدءاً من (باوة محمود) في أطراف خانقين وصولا الى حدود قضاء كلار وبمساحة اكثر من 30 كيلومترا مربعا لم تشهد أي نشاط لداعش او اي وجود لأوكاره وحواضنه باستثناء محاولات مرور وتسلل تم إحباطها والتصدي لها من قبل نقاط الرصد والمرابطة".

وأكد فائق ان "عمليات البيشمركة القاصمة والشاملة العام الماضي وديمومتها باستمرار في عموم القواطع منعت اي تعرض او هجوم ارهابي يذكر منذ أكثر من عام في عموم قواطع البيشمركة وخطوط التماس والانتشار مع قوات الجيش الاتحادية".

وأضاف القائد العسكري أن"عمليات الرصد والتعقب مستمرة لمنع أي تحركات لداعش او استغلال اي ممرات للعبور والتسلل او التخطيط لأي نشاط إرهابي".

ونجحت قوات البيشمركة في شهر كانون الأول من العام 2021 في تطهير جميع القواطع الساخنة بين إقليم كوردستان واطراف ديالى وصلاح الدين باستثناء قواطع شاغرة أمنيا ووعرة جغرافيا في اطراف طوز خورماتو بسبب الامتدادات الجبلية الشاسعة والمعقدة.