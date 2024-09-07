منذ شهرين.. نقص حاد بمادة "الگزاز" يعطل علاج الجروح الخطيرة في منطقة كوردستانية

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي مطلع في منطقة گرميان، يوم السبت، عن نقص شديد في مادة "الگزاز"، وهي أداة طبية أساسية تستخدم في علاج الجروح العميقة والحادة التي تتطلب خياطة خاصة، موضحاً أن هذا النقص مستمر منذ شهرين نتيجة تأخر الإمدادات من بغداد، مما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع الصحي في المنطقة.

وصرح مصدر صحي خاص طلب عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز قائلاً: "نحن نعتمد على تسلم مادة الگزاز من السليمانية، التي بدورها تتسلمها من بغداد، ولكن منذ شهرين لم تصلنا أي إمدادات من هذه المادة الحيوية، ولا نعلم حتى الآن سبب هذا التأخير".

وأوضح المصدر أن "مادة الگزاز تُستخدم بشكل خاص في علاج الجروح الناتجة عن الإصابات الحادة والأدوات القاطعة، والتي تتطلب خياطة دقيقة لتجنب التعرض لمضاعفات خطيرة".

وأضاف أن "هناك حاجة شهرية لما يقارب 200 وحدة من هذه المادة في مستشفيات گرميان"، محذراً من أن "عدم توفرها دفع المرضى إلى التوجه إلى المستشفيات الخاصة لشرائها بتكلفة تصل إلى 30 ألف دينار للوحدة".

وأشار إلى أن "العديد من المرضى، الذين يحتاجون إلى خياطة عاجلة باستخدام الغزاز، يضطرون حالياً إلى شراء المادة من خارج المستشفيات الحكومية، مما يضيف عبئاً مالياً إضافياً عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

وتحدث المصدر عن المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى في حال عدم استخدام مادة الگزاز في الوقت المناسب، قائلاً: إن "علاج الجروح المفتوحة يجب أن تتم بسرعة ودقة، لأن التأخير قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى خطيرة مثل مرض الگزاز أو (التتانوس)، والذي يحدث عندما تدخل بكتيريا معينة الجسم عبر الجروح، وتبدأ بإفراز سموم تؤثر على الجهاز العصبي وتسبب تشنجات عضلية حادة، وإذا لم يتم علاج الحالة بسرعة قد يؤدي ذلك إلى الوفاة."

وأكد المصدر الطبي أن "الوضع الحالي يتطلب تدخلات عاجلة من الجهات المسؤولة لإيصال الإمدادات اللازمة من بغداد، لضمان توفر الرعاية الصحية الكافية للمرضى في المنطقة وتجنبهم مضاعفات صحية خطيرة".