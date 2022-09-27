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منذ بداية العام.. اعتقال 400 تاجر ومتعاطي وضبط 600 كغم مخدرات في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-27T16:56:01+0000
منذ بداية العام.. اعتقال 400 تاجر ومتعاطي وضبط 600 كغم مخدرات في السليمانية

شفق نيوز/ اعلن قسم مكافحة المخدرات في مديرية اسايش السليمانية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 400 تاجر ومتعاطي وضبط 600 كغم من المخدرات منذ بداية العام الحالي.

وقال مدير قسم مكافحة المخدرات في مديرية اسايش السليمانية مريون علي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "منذ بداية العام الحالي وضمن عمليات امنية منوعة تم اعتقال قرابة 400 متعاطي ومتاجر بالمخدرات في محافظة السليمانية".

واضاف ان "عمليات التعاطي والاتجار في تزايد مستمر خصوصا في مادتي ( الشيشة والكريستال)"، مؤكداً "ضبط اكثر من 600 كغم خلال الفترة الماضية".

وأشار مريون، إلى أن "المواد المخدرة تأتي للسليمانية عن طريق الحدود".

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