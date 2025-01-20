منخفض "غريب" يضرب أربيل.. أمطار في المدينة وثلوج على جبالها (صور وفيديو)

شفق نيوز/ شهدت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، موجة من الأمطار الغزيرة اجتاحت مختلف مناطق المدينة، فيما تساقطت الثلوج بكثافة على جبالها الشرقية والمناطق الجبلية المحيطة بها.

كما تساقطت الأمطار بشكل غزير على الطرق المؤدية إلى مصيف صلاح الدين، أما في المناطق الجبلية مثل جبال سفين وقضاء شقلاوة، فقد غطت الثلوج الكثيفة الطرق والمنحدرات، لتضفي مشهداً شتوياً مميزاً، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى 15 سنتيمتراً.

وما تزال الأمطار والثلوج مستمرة في الهطول حتى الآن، وسط أجواء باردة، حيث يتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة، مما يزيد من احتمالية تراكم الثلوج في المناطق المرتفعة وتأثير الأمطار على المناطق المنخفضة.

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تساقط أمطار غزيرة وتقلبات مناخية تعد الأطول منذ بداية موسم الشتاء في أغلب مدن العراق، ابتداءً من يوم الخميس المقبل.