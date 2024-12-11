منح "إلهام شاهين" جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي

منصور جهاني / دهوك - في مهرجان دهوك السينمائي الدولي الحادي عشر، مُنحت جائزة إنجاز العمر لنجمة السينما المصرية "إلهام شاهين" وبعد حصولها على هذه الجائزة قالت الممثلة: الفن لغة الإنسانية ويجمع كل الناس العالم أقرب إلى بعضه البعض. آمل أن ينتشر السلام والحب من خلال الفن في جميع أنحاء العالم.

افتتاح مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي بعرض فیلم "الأمل"

تمّ افتتاح مهرجان "دهوك" Duhok السينمائي الدولي الحادي عشر ويحيي ذكرى المخرج الكوردي الشهير "يولماز غوناي" Yılmaz Güney الحائز على جائزة "السعفة الذهبية" Palme d'Or في مهرجان "كان" السينمائي الدولي بفرنسا (1982) وذلك بحضور ومشارکة کل من "إلهام شاهين" Elham Shahein نجمة السينما المصرية، "مادان جوبال" Madan Gopal القنصل العام للهند في اربيل، الدکتور "علي تتر" المحافظ دهوک، البروفيسور "دلشاد محمد سعيد" عازف الكمان الشهير وقائد الأوركسترا في النمسا، "علي عوني" المحلل والشخصية السياسية، "آريان صلاح الدين" نائب وزير الثقافة والفنون والشباب في حكومة إقليم كوردستان، "أمير علي محمد طاهر" رئيس مهرجان دهوك السينمائي الدولي، "شوكت أمين كوركي" المدير الفني لهذا المهرجان، "عباس غزالي" منتج وناشط ثقافي وفني لإقليم كوردستان، أعضاء لجنة تحكيم الأقسام التنافسية لـ"السينما العالمية" و"السينما الكوردية"، ومصورون سينمائيون إيرانيون وأجانب حاضرون في هذا الحدث السينمائي و المهتمين بفن السينما، ومع عرض فيلم "هيفا" (الأمل) The Hope للمخرج "أورهان إینجه" Orhan Ince بحضور هذا المخرج االكردي بالإضافة إلى "يافوز أككوزو" Yavuz Akkuzu و"عمر أكالين" Ömer Akalın و"بدرية روزا جيليك" Bedriye Roza Çelik الممثلين الرئيسيين، تم افتتاحه في قاعة "الكونغرس" بجامعة دهوك في إقليم كوردستان وسيكون في مجمع السينما سوف تستمر إلی تاریخ 16 كانون الأول 2024.

مراسم السجادة الحمراء لمهرجان "دهوك" السينمائي

في بدایة انطلاق مراسم افتتاح مهرجان "دهوك" DIFF السينمائي الدولي الحادي عشر، تجمّعت الشخصیات البارزة إلی جانب أعضاء لجنة الحکام لقسم مسابقة "السینما العالمیة" وقسم مسابقة "السینما الکوردیة" وکذلك الضیوف الخاصّین في هذا الحدث الفنّي علی السجادة الحمراء ووقفت أمام عدسات کامیرات القنوات التلفزیونیة المختلفة والمصوّرین.

جائزة الإنجاز السينمائي مدى الحياة لـ "إلهام شاهين"

قام "أمير علي محمد طاهر" رئیس مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي بتسليم جائزة الإنجاز الفني والسينمائي مدى الحياة "إلهام شاهين" وقالت نجمة السينما المصرية: ليلة سعيدة لجميع الحاضرين في هذه القاعة، شكرا لمحافظ دهوك، وزير الثقافة والفنون، رئيس مهرجان "دهوك" السينمائي، شكرا لأهل دهوك على حسن ضيافتهم وترحيبهم بي، أشكرهم وأقدرهم جميعا من أعماق قلبي. شكرا لكل شعب كوردستان وأيضا شكرا لكل شعب العراق. أحبكم جميعًا من أعماق قلبي وحبك جعلني أحبك من كل قلبي. لم أشعر بأني غريب بينكم ولو لثانية واحدة؛ لأن الفن هو لغة الإنسانية، وبهذه الطريقة فهو يقرب جميع شعوب العالم من بعضهم البعض. آمل أن ينتشر السلام والحب من خلال الفن في جميع أنحاء العالم.

إقامة حوار وخطاب بين السينمائيين في العالم

وخلال استمرار أنشطة وفعالیات هذا الحفل، قال "أمیر علي محمد طاهر"، رئیس مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي: إنه لشرف كبير لنا أن نرحب بكم جميعاً، أيها الضيوف الأعزاء والمحترمين، في الدورة الحادية عشرة لمهرجان "دهوك" السينمائي الدولي؛ تجمع هذه المدينة الفنانين وصانعي الأفلام من مختلف دول العالم كل عام. واليوم، نعلن مرة أخرى عن استعدادنا لتوفير الأساس لهذا العمل المهم وفتح أبواب الثقافة والفن في هذا المهرجان حتى تتمكن السينما من إيصال رسالتها بطريقة مباشرة وحقيقية وتوفير أساس لإقامة الحوار والخطاب بين المصورين السينمائيين في العالم. وبرامج المهرجان لهذا العام مفصلة، حيث سيتم الترحيب بالأفلام الكردية في القسم الدولي بالإضافة إلى لقاءات وورش عمل متخصصة حول موضوع السينما.

تأثير السينما الهندية على الجمهور

کما أضاف قائلاً: بعد عقد اجتماعات مختلفة مع القنصلية الهندية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه يجب أن تكون الهند حاضرة "كدولة ضيفة" في هذه الفترة من المهرجان. وهذا في حد ذاته إنجاز عظيم؛ لأن مكانة المهرجان حظيت بالثقة والثقة من قبل الدول الأجنبية. وتحل الهند ضيفا خاصا على مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي، ليس فقط بأفلامها، بل أيضا بالعديد من الأنشطة الفنية الأخرى. السينما الهندية تتناول مختلف القضايا الاجتماعية بما في ذلك؛ ويتركز الفقر والظلم والعنف وما إلى ذلك. الصور التي تعكس المجتمع الهندي في السينما؛ له تأثير كبير على الجمهور ويحفز عواطفهم. ولهذا السبب نجحت السينما الهندية في هذه المجالات.

السينما الهندية تجذب انتباه المشاهد

قال رئیس مهرجان "دهوك" السينمائي: لقد كان للسينما الهندية الفضل في جذب انتباه المشاهد وجلب المستثمرين السينمائيين معها. ولا يعتمد هذا الاحتمال على ثقافتهم فقط؛ لكنهم قدموا أيضاً هذا التوازن الجيد بين خصائص مجتمعهم والعصر الحالي. ومعيارنا في هذا الادعاء هو بوليوود، التي تنافس الأسماء المشهورة في عالم السينما، وقد وصلت إلى مكانة مهمة في مجال صناعة السينما اليوم.

أثر مهرجان "دهوك" السينمائي في تعزيز مكانة الثقافة والفن في المنطقة

وأضاف "أمیر علي محمد طاهر": مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي ليس مسؤولا عن عرض الأفلام فحسب، بل نجح في مجالات أخرى مثل ترسيخ الفكر الفكري وتعزيز مكانة الثقافة والفن في هذه المنطقة. في كل عام، يحمل هذا المهرجان رسالة؛ ومن خلال هذه الرسالة تسلط الضوء على عدد من القضايا الدولية وتجعلها بارزة ومدعومة. وفي هذه الفترة يحمل المهرجان رسالة رياضية.

تحظى الرياضة بتقدير جميع مجتمعات العالم؛ "السينما" و"الرياضة" أداتان مؤثرتان في حياة الناس اليوم، ويلتقيان بطرق مختلفة. وفي هذا العصر الحالي تقام أحداث رياضية مهمة وتعكسها السينما ويشاهدها الجمهور وستظل خالدة إلى الأبد. وفي هذا العصر الحالي لا بد من القول إن السينما في خدمة الرياضة وكلاهما سند لسعادة المجتمع وتأثيره وكل منهما أمل ومخلص للآخر.

الفن مصدر لتطوير وإعادة خلق الفكر

کما أکّد رئيس مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي بالقول: الفن هو مصدر التطوير وإعادة خلق الأفكار والآراء؛ كما تعتبر ممارسة الرياضة مصدراً لقوة وصحة الجسم. كل ما يفعله الرياضيون هو فن، وكل ما يفعله الفن هو رياضة. لذلك، من الضروري أن يتمتع كل فنان بحياة رياضية، وأن يتمتع كل رياضي بعقل فني ومنفتح.

نحن ندعم الثقافة والفن، وخاصة السينما

استمراراً لحفل افتتاح مهرجان دهوك السينمائي الدولي الحادي عشر، قال الدكتور "علي تتر" محافظ دهوك: إلى السيدة "إلهام شاهين" الممثلة المصرية الشهيرة، وجميع الضيوف الحاضرين. أرحب بكم من جميع أنحاء العالم في المهرجان، ويشرفني استضافتكم. ونظراً للمشاكل الكثيرة التي نواجهها، لم نتوقف عن دعم الثقافة والفن والرياضة، وفي المستقبل سندعم أيضاً الثقافة والفن، وخاصة فن السينما. إن قبول ودعم أهالي مدينة دهوك للفن السابع والفنون الأخرى يخلق فينا دوافع كثيرة، نظراً للأزمات الاقتصادية التي نعاني منها؛ لكن دعونا نستمر في دعم فن السينما.

إيصال رسالة المصالحة والسلمية والمحبة إلى العالم

ثمّ أضاف قائلاً: أتمنى من خلال لغة السينما العالمية الاستمرار؛ فلننقل رسالة المصالحة والسلمية والإيثار والحياة السلمية والحب والاهتمام بمكانة الإنسانية والفنون إلى العالم ونثبتها في أمتنا. ليس للعنف مستقبل ولا يؤدي إلا إلى الدمار الذي سيستغرق إعادة بنائه عقودًا. كيف يمكن أن نقف أمام الأفكار المظلمة والتطرف والكراهية بين الناس؟ وصدقوني، في كثير من الأحيان من خلال صناعة فيلم قصير أو فيلم طويل، يمكننا أن ننقل هذه الرسالة ونقف أمام مثل هذه الأفكار. ما يتم من خلال لغة الفن لا يتم من خلال لغات أخرى. إن نقل رسالة أو التركيز على قضية ما من خلال صناعة فيلم أو مسلسل هو أمر فعال للغاية لدرجة أن مائة تصريح لشخصيات أو أحزاب سياسية لا يمكن أن يكون لها هذا التأثير.

الدور الهام للسينما العالمية من أجل السلام والإيثار والاستقرار في المجتمع

ذکر هذا الاستاذ الجامعي الآتي: لهذا السبب من واجبنا دعمها. ولهذا السبب يجب أن نستعين بالدور المهم الذي تلعبه السينما العالمية من أجل السلام والإيثار والحياة السلمية والاستقرار في المجتمع؛ لأنه في عالم اليوم، في كل زاوية يقع فيها حدث أو حادثة، فإنه يؤثر على جميع الناس. فإذا كان هناك نجاح وإنجاز فهو نجاح الناس جميعاً، وإذا حدث لا سمح الله فشل أو مصيبة؛ الفشل والحزن كلهم بشر. رسالتنا كشعب كوردستان هي دائما رسالة محبة واهتمام لشعوب العالم، رسالة سلام ومصالحة، ورسالة حوار لحل المشاكل.

خدمات جليلة لفن السينما العالمية

قال "آريان صلاح الدين" نائب وزير الثقافة والفنون والشباب في حكومة إقليم كوردستان: أتمنى أن يكون إقليم كوردستان، كأرض؛ يجب أن يكون الموقع الذي سيكون محور كاميرات مخرجي السينما العالمية وحيث سيتقدم فن السينما خطوة إلى الأمام. ونشهد النمو الكبير للسينما من بلدان أخرى هنا. لأن ما لدينا هنا قد يقدم خدمات كبيرة لفن السينما في العالم ونأمل أن يرحب القطاع الخاص بسينما كوردستان بشكل أكبر.

تقدم السينما الكوردستانية مع سينما دول العالم

وفي نهاية حديثه أكد: كما أنتم أكثر وعياً منا فإن القطاع الخاص تجاوز الكثير من الحدود في السينما العالمية ونأمل في مناخ كردستان أن يقترب المستثمرون من أذواقهم وفي مجال السينما. السينما أكثر من هذا للاستثمار من أجل رؤية النمو والتطور في هذا المجال وإتاحة المزيد من الفرص للمصورين السينمائيين. في المستقبل القريب، سنرى تقدم السينما الكوردستانية إلى جانب سينما دول العالم الأخرى.

عرض "شاهي" لفرقة دهوك الوطنية لفنون الرقص

في الجزء الأخير من الحفل الختامي لمهرجان "دهوك" السينمائي الدولي الحادي عشر، قدمت فرقة دهوك الوطنية لفنون الرقص أغنية "شاهي" التي تركز على الثقافة والعادات الفولكلورية الكردية مع الأداء المشترك لفتيات وفتيان هذه المدينة، من إخراج "احمد مشختي"، موسيقى "محمد زكي" و"مهدي نوري" والتي لاقت استحسان وترحيب الحاضرين في قاعة "الكونغرس" بجامعة دهوك.