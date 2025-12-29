منح أكثر من 200 رخصة وتوفير 160 ألف فرصة عمل بمشاريع استثمارية في كوردستان

شفق نيوز - أربيل

أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، منح أكثر من 200 رخصة استثمارية لمستثمرين محليين وأجانب خلال العام 2025، مؤكدة استئناف العمل بجميع المشاريع المتوقفة باستثناء مشروع واحد سيتم حسمه العام المقبل.

وقال رئيس الهيئة محمد شكري، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العام الحالي شهد منح 210 رخص استثمارية شملت قطاعات متنوعة أبرزها الإسكان، الصناعة، الزراعة، السياحة، والإنتاج"، مبيناً أن "هذه المشاريع توزعت بين مستثمرين محليين وأجانب".

قطاع الإسكان

وأوضح شكري أن "قطاع الإسكان وحده شهد منح الرخص لإنشاء أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، توزعت بواقع 6 آلاف دار سكنية و9 آلاف شقة".

سوق العمل والعمالة

وفيما يخص ملف التوظيف، أشار رئيس الهيئة إلى أن "هذه الرخص ساهمت في خلق أكثر من 160 ألف فرصة عمل في مختلف مناطق الإقليم"، لافتاً إلى أن "نسبة الأيدي العاملة المحلية فيها بلغت 90%، بينما اقتصرت العمالة الأجنبية على 10% فقط".

المشاريع المتوقفة والملغاة

وكشف شكري عن "سحب وإلغاء 7 إجازات استثمارية خلال عام 2025 لمخالفتها الضوابط"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الهيئة نجحت في إعادة استئناف العمل بالمشاريع الاستثمارية التي كانت متوقفة في كوردستان، باستثناء مشروع (دشتي بهشت)".

وأضاف أن "مشروع (دشتي بهشت) سيتم استئناف العمل فيه العام المقبل، بعد أن قدم ثلاثة مستثمرين عروضهم ومخططاتهم إلى مجلس الوزراء، حيث سيتم اختيار أحدهم لتنفيذ المشروع".

الخارطة السياحية

وختم رئيس هيئة الاستثمار حديثه بالإشارة إلى "تحديد 42 موقعاً سياحياً وتثبيتها على الخارطة الاستثمارية للإقليم، وهي متاحة الآن أمام المستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ مشاريع سياحية فيها".