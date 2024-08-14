منح سندات تمليك "الطابو" لأكثر من 15 ألف قطعة أرض في اربيل

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، منح سندات تمليك "الطابو" لأكثر من 15 ألف قطعة أرض في عاصمة اقليم كوردستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المحافظ صباح اليوم مع وزير البلديات والسياحة في الإقليم ساسان عوني وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال خوشناو خلال المؤتمر، إن 96 الف قطعة أرض نوع (كارت) في اربيل تم منح معظمها سندات تمليك خلال المراحل السابقة.

وأضاف "واليوم فإن هناك 15 ألفا و432 قطعة ارض من نوع (كارت) في أربيل سيتم تحويلها إلى سند تمليك"، مشيرا إلى أن 71 ألفا و127 قطعة أرض من القطع الـ96 ألفا قد كملت إجراءات تحويلها.

وتابع خوشناو القول، إن ما تبقى هو حوالي 25 ألف قطعة أرض نوع "كارت"، وبالتأكيد فإن العمل على جار على تحويل جنسها بالسرعة الممكنة.

وكان وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني قد أعلن، في نهاية شهر نيسان/أبريل من العام 2023، منح سندات التمليك لأكثر من 13 ألف قطعة أرض في محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

وكشف رئيس بلدية محافظة اربيل عبد الواحد أحمد في العام 2020 تحويل جنس 65 ألف منزل وقطعة ارض من "الكارت" الى "الطابو".

وأعلنت المديرية العامة للاستثمار في محافظة أربيل ، مطلع العام 2023، الشروع بمنح سندات التمليك للمشاريع السكنية الاستثمارية في المحافظة.

يشار الى ان اراضي "الكارت" تُطلق محليا في اقليم كوردستان على تلك التي وزعتها البلديات والأراضي الزراعية التي تحولت الى احياء ومجمعات سكنية من دون منحها سندات تمليك رسمية من مديريات التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل في الإقليم.